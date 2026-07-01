Nach den Vorschlägen der Rentenkommission plant die Bundesregierung die Einführung einer Kapitalrente in der gesetzlichen Rente. Doch damit sind nicht alle einverstanden. Ein Verein zur Transparenzförderung sieht die Gefahr der Abhängigkeit. Auch der GDV und einige Wirtschaftsinstitute haben Bauchschmerzen. Es dürfte noch etwas dauern, bis die Empfehlungen der Rentenkommission zur Stabilisierung der gesetzlichen Rente im Kabinett und im Bundestag diskutiert werden. Aktuell liegt das Papier zur Ausarbeitung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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