Die SIGNAL IDUNA Gruppe will die SHB Allgemeine Versicherung übernehmen. Mit dem Zusammenschluss mit dem Spezialversicherer, der traditionell eng mit dem Bäckerhandwerk verbunden ist, will SIGNAL IDUNA die Nähe zum Handwerk weiter auszubauen. Die Fusion soll noch 2026 erfolgen. Die SIGNAL IDUNA Gruppe bereitet die Übernahme der SHB Allgemeine Versicherung VVaG (SHB) vor. Der Zusammenschluss soll im laufenden Jahr 2026 wirksam werden. Die Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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