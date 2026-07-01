Knapp vier Monate nach dem IPO befindet sich der Aktienkurs der Gabler Group mit knapp 37 Euro noch immer deutlich unter dem damaligen Ausgabepreis von 44 Euro. Eine Entwicklung, die boersengefluester.de so auch nicht erwartet hätte, denn grundsätzlich bietet das auf Mastsysteme für U-Boote sowie Produkte für die Unterwasserdatenübertragung spezialisierte Unternehmen eine runde Investmentstory. "Wir sind ganz klar eine Defence-Company", sagt CEO David Schirm bei seiner Präsentation auf dem Deutsche Börse Scale Summit im Mai 2026 und stellt den Investoren langfristiges Wachstum in Aussicht. Die beiden jüngsten Großaufträge im Volumen von rund 17 Mio. Euro und kurz zuvor etwa 6 Mio. Euro unterstreichen das sehr deutlich. Per Ende März 2026 stehen Aufträge von insgesamt knapp 377 Mio. Euro in den Büchern. Bei Umsatzerlösen von im Vorjahr rund 70 Mio. Euro ist das ein solides Polster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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