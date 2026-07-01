Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 01.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Pentagon-Magnetverbot in 185 Tagen: Eine einzige Manganknolle rettet die Lieferkette
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 851399 | ISIN: US4592001014 | Ticker-Symbol: IBM
Tradegate
01.07.26 | 15:47
249,65 Euro
+1,42 % +3,50
Branche
Hardware
Aktienmarkt
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
249,50249,9515:48
249,50249,9515:48
ratgeberGELD.at
01.07.2026 15:39 Uhr
122 Leser
Artikel bewerten:
(0)

International Business Machines (IBM): Der historische 0,7-nm-Chip-Durchbruch liefert frischen Rückenwind für die Bullen!

Ausbruch über die 200-Tagelinie!

Rückblick

Die IBM-Aktie notierte über längere Zeit unter der 200-Tagelinie. Ende Mai kam es jedoch zu einem massiven, dynamischen Ausbruch nach oben. Nach dem rasanten Anstieg bis auf über 330 USD Anfang Juni war die Aktie kurzfristig überkauft. Es folgte eine Gewinnmitnahmephase.

IBM-Aktie: Chart vom 30.06.2026, Kürzel: IBM Kurs: 281.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie bricht aktuell wieder nach oben aus der Korrekturbewegung aus und konnte die 200-Tagelinie zurückerobern. Ein temporärer Pullback würde eine attraktive Einstiegsmöglichkeit bieten. Der Zielbereich wäre das Mai-Gap bei rund 310 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Das gesamte bullische Setup kippt, wenn der Kurs wieder unter die 200-Tagelinie abtaucht. Das Juni-Tief bei rund 245 USD würde ins Spiel kommen.

Meinung

IBM hat sich in den letzten Quartalen erfolgreich als Player im Bereich der Künstlichen Intelligenz für Unternehmen (Enterprise AI) positioniert. Die Plattform watsonx gewinnt kontinuierlich an Dynamik. Das margenstarke Software-Segment (insbesondere Red Hat) wächst stabil und gleicht das reifere Infrastruktur-Geschäft aus. Am 25. Juni hat IBM eine sensationelle technologische Nachricht vermeldet, die die gesamte Halbleiterbranche aufrüttelt. Die Vorstellung der weltweit ersten Sub-1-Nanometer-Chiptechnologie (genau genommen 0,7 nm). IBM liefert damit die technologische Basis für die nächste Dekade der künstlichen Intelligenz.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 264.30 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.42 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu IBM ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 01.07.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.