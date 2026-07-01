International Business Machines (IBM): Der historische 0,7-nm-Chip-Durchbruch liefert frischen Rückenwind für die Bullen!

Ausbruch über die 200-Tagelinie!

Rückblick

Die IBM-Aktie notierte über längere Zeit unter der 200-Tagelinie. Ende Mai kam es jedoch zu einem massiven, dynamischen Ausbruch nach oben. Nach dem rasanten Anstieg bis auf über 330 USD Anfang Juni war die Aktie kurzfristig überkauft. Es folgte eine Gewinnmitnahmephase.

IBM-Aktie: Chart vom 30.06.2026, Kürzel: IBM Kurs: 281.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie bricht aktuell wieder nach oben aus der Korrekturbewegung aus und konnte die 200-Tagelinie zurückerobern. Ein temporärer Pullback würde eine attraktive Einstiegsmöglichkeit bieten. Der Zielbereich wäre das Mai-Gap bei rund 310 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Das gesamte bullische Setup kippt, wenn der Kurs wieder unter die 200-Tagelinie abtaucht. Das Juni-Tief bei rund 245 USD würde ins Spiel kommen.

Meinung

IBM hat sich in den letzten Quartalen erfolgreich als Player im Bereich der Künstlichen Intelligenz für Unternehmen (Enterprise AI) positioniert. Die Plattform watsonx gewinnt kontinuierlich an Dynamik. Das margenstarke Software-Segment (insbesondere Red Hat) wächst stabil und gleicht das reifere Infrastruktur-Geschäft aus. Am 25. Juni hat IBM eine sensationelle technologische Nachricht vermeldet, die die gesamte Halbleiterbranche aufrüttelt. Die Vorstellung der weltweit ersten Sub-1-Nanometer-Chiptechnologie (genau genommen 0,7 nm). IBM liefert damit die technologische Basis für die nächste Dekade der künstlichen Intelligenz.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 264.30 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.42 Mrd. USD

Meine Meinung zu IBM ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 01.07.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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