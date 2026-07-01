Mainz (ots) -
ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 - 7015245/34
Mainz, 1. Juli 2026/pl0107n1.docx
ZDF-Programmänderung
Woche 27/26
Do., 2.7.
Bitte Programmänderung um 19.25 Uhr beachten:
19.25 maybrit illner spezial (VPS 19.24/HD/UT)
Der Polit-Talk im ZDF
Im Streaming: 2. Juli 2026, 19.25 Uhr bis 2. Juli 2028
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wir vorgesehen.
"Notruf Hafenkante" verschiebt sich auf 2.30 Uhr und ersetzt die Servicewiederholung.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6306265
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