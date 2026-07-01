Mainz (ots) -
ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 - 7015245/34
Mainz, 1. Juli 2026/pl0107n2.docx
ZDF-Programmänderung
Woche 28/26
Sa., 4.7.
Bitte nochmalige Programmänderung um 5.55 Uhr beachten:
5.55 Löwenzahn (VPS 5.54/HD/AD/UT)
Fußball - Das Wunder von Bärstadt
Fritz Fuchs Guido Hammesfahr
Nachbar Paschulke Helmut Krauss
Zeugwart Krause Volker Zack Michalowski
Paul Amon Wendel
Max David Dieckert
Max' Vater Robert Lohr
Ramona Anne Ratte-Polle
Trainer Siggi Mirco Reseg
Schnitt: Katja Fischer
Musik: Christian Biegai
Kamera: Christian Marohl
Buch: Eckehard Weis
Regie: Wolfgang Eißler
Deutschland 2014
Im Streaming: 1. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 1. Juli 2031
Die Serie "Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern" verschiebt sich wie folgt:
Sa., 11.07. 5.30 Uhr Nagellack für den guten Zweck
Sa., 11.07. 5.55 Uhr Gemeinsame Reitstunde
Sa., 18.07. 5.30 Uhr In schwindelnder Höhe
Sa., 18.07. 5.55 Uhr Riskantes Felswandklettern
Sa., 25.07. 5.30 Uhr Highspeed auf der Rennstrecke
Sa., 25.07. 5.55 Uhr Rasen und Golfball schlagen
Sa., 01.08. 5.30 Uhr Partyplanung und Hundepflege
Sa., 01.08. 5.55 Uhr Die Villa feiert!
Fr., 10.7.
23.45 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Operation Erinnerungskultur
Der (aufhaltsame) Aufstieg der Nazis
Woche 32/26
Sa., 1.8.
Bitte Programmänderung ab 5.30 Uhr beachten:
5.30 Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern (VPS 5.29)
Partyplanung und Hundepflege
(Text und weitere Angaben s. 25.7.2026)
5.55 Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern (VPS 5.54)
Die Villa feiert!
(Text und weitere Angaben s. 25.7.2026)
Die Serie "Die Jungs-WG: Abenteuer Amsterdam" verschiebt sich wie folgt:
Sa., 08.08. 5.30 Uhr WG, ahoi!
Sa., 08.08. 5.55 Uhr Im Einsatz
Sa., 15.08. 5.30 Uhr Großstadt-Bummel
Sa., 15.08. 5.55 Uhr Ekelig!
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6306263
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Bitte nochmalige Programmänderung um 5.55 Uhr beachten:
5.55 Löwenzahn (VPS 5.54/HD/AD/UT)
Fußball - Das Wunder von Bärstadt
Fritz Fuchs Guido Hammesfahr
Nachbar Paschulke Helmut Krauss
Zeugwart Krause Volker Zack Michalowski
Paul Amon Wendel
Max David Dieckert
Max' Vater Robert Lohr
Ramona Anne Ratte-Polle
Trainer Siggi Mirco Reseg
Schnitt: Katja Fischer
Musik: Christian Biegai
Kamera: Christian Marohl
Buch: Eckehard Weis
Regie: Wolfgang Eißler
Deutschland 2014
Im Streaming: 1. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 1. Juli 2031
Die Serie "Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern" verschiebt sich wie folgt:
Sa., 11.07. 5.30 Uhr Nagellack für den guten Zweck
Sa., 11.07. 5.55 Uhr Gemeinsame Reitstunde
Sa., 18.07. 5.30 Uhr In schwindelnder Höhe
Sa., 18.07. 5.55 Uhr Riskantes Felswandklettern
Sa., 25.07. 5.30 Uhr Highspeed auf der Rennstrecke
Sa., 25.07. 5.55 Uhr Rasen und Golfball schlagen
Sa., 01.08. 5.30 Uhr Partyplanung und Hundepflege
Sa., 01.08. 5.55 Uhr Die Villa feiert!
Fr., 10.7.
23.45 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Operation Erinnerungskultur
Der (aufhaltsame) Aufstieg der Nazis
Woche 32/26
Sa., 1.8.
Bitte Programmänderung ab 5.30 Uhr beachten:
5.30 Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern (VPS 5.29)
Partyplanung und Hundepflege
(Text und weitere Angaben s. 25.7.2026)
5.55 Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern (VPS 5.54)
Die Villa feiert!
(Text und weitere Angaben s. 25.7.2026)
Die Serie "Die Jungs-WG: Abenteuer Amsterdam" verschiebt sich wie folgt:
Sa., 08.08. 5.30 Uhr WG, ahoi!
Sa., 08.08. 5.55 Uhr Im Einsatz
Sa., 15.08. 5.30 Uhr Großstadt-Bummel
Sa., 15.08. 5.55 Uhr Ekelig!
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