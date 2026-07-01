Wien (www.fondscheck.de) - Pictet Asset Management steigt mit vier KI-gestützten börsengehandelten Fonds in den europäischen ETF-Markt ein, so die Experten von "FONDS professionell".Die ETFs würden sich an verschiedenen regionalen MSCI-Indices orientieren und das Ziel verfolgen, ihr jeweiliges Referenzbarometer nach Kosten um etwa einen Prozentpunkt pro Jahr zu übertreffen. Die Fonds der "AI Enhanced"-Reihe würden folgende Bezeichnungen tragen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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