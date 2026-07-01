Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Janus Henderson hat sich vom Börsenparkett zurückgezogen, so die Experten von "FONDS professionell".Alle Aktien des angelsächsischen Asset Managers seien von der New York Stock Exchange genommen worden, habe die Gesellschaft mitgeteilt. Das Delisting erfolge im Zuge der Übernahme durch ein Konsortium, das der aktivistische Investor Nelson Peltz geschmiedet habe. Die Umwandlung der börsennotierten Fondsgesellschaft in ein privates Unternehmen sei Teil der Pläne von Peltz gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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