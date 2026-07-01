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Rentschler Biopharma ernennt Dr. Torsten Wöhr zum Chief Executive Officer



01.07.2026 / 16:00 CET/CEST

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Rentschler Biopharma ernennt Dr. Torsten Wöhr zum Chief Executive Officer Dr. Torsten Wöhr verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der CDMO-Branche und umfassende internationale Expertise

Ausgewiesene Erfolgsbilanz bei Ausbau von Geschäftsaktivitäten, der Stärkung strategischer Partnerschaften und der Steigerung der Unternehmensperformance Laupheim und Milford, MA (USA), 1. Juli 2026 - Rentschler Biopharma SE, ein weltweit führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Wirkung zum 1. August 2026 Torsten Wöhr zum Chief Executive Officer (CEO) berufen hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der internationalen CDMO- und Biotechnologiebranche vereint Torsten Wöhr ausgeprägte Führungsqualitäten im kaufmännischen Bereich mit fundierten Kenntnissen im operativen Geschäft. Zuletzt war er Chief Commercial Officer der Bachem-Gruppe, wo er die weltweiten geschäftlichen Aktivitäten leitete und dabei wichtige strategische Investitionen vorantrieb - mit einem klaren Fokus auf nachhaltigem Wachstum. Zuvor war er in verschiedenen internationalen Führungsfunktionen tätig. Zu seinen internationalen Erfahrungen zählt ein mehr als zehnjähriger Aufenthalt in den USA. Torsten Wöhr promovierte in Bioorganischer Chemie an der Universität / Eidgenössischen Technischen Hochschule (EPFL) in Lausanne. Prof. Dr. Nikolaus F. Rentschler, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Rentschler Biopharma, sagte: "Ich freue mich sehr, Herrn Wöhr bei Rentschler Biopharma willkommen zu heißen. Er bringt umfangreiche transatlantische Erfahrung sowie eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der CDMO-Branche mit - von der erfolgreichen Umsetzung kommerzieller Strategien zur Förderung des Unternehmenswachstums bis hin zum Aufbau vertrauensvoller Kundenbeziehungen. In einer Zeit, in der unsere Kunden mit zunehmender Komplexität bei der Entwicklung und Herstellung von Biologika konfrontiert sind, wird sein Fachwissen bei der Abstimmung kommerzieller Prioritäten mit operativen Kapazitäten und der Stärkung von Partnerschaften von entscheidender Bedeutung sein. Ich bin zuversichtlich, dass wir unter seiner Führung auch künftig nachhaltig Nutzen für unsere Kunden und deren Patienten stiften werden." Torsten Wöhr, designierter CEO von Rentschler Biopharma, kommentierte: "Rentschler Biopharma steht für vertrauensvolle Partnerschaften, wissenschaftliche Kompetenz und ein hohes Maß an Verlässlichkeit gegenüber seinen Kunden. Ich freue mich darauf, das Unternehmen zu leiten und mit den talentierten und engagierten Teams im gesamten Unternehmen zusammenzuarbeiten. Auf diesem soliden Fundament werden wir aufbauen, um unsere Kompetenzen auszuweiten und für unsere Partner, unsere Kunden und Patienten weltweit nachhaltigen Mehrwert zu erzielen. Dabei lassen wir uns weiterhin von der Vision leiten, Medizin voranzutreiben, um Leben zu schützen - gemeinsam." Mit dieser Ernennung wird die nächste Phase der Unternehmensstrategie eingeleitet, die darauf abzielt, das langfristige Wachstum und die nachhaltige Wertschöpfung weiter zu stärken. Nach einer Phase der Interimsführung wird Prof. Dr. Uwe Bücheler mit Wirkung zum 1. August 2026 von seinem Amt als Interim-CEO zurücktreten und wieder seine Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats übernehmen. Dazu sagte Nikolaus F. Rentschler: "Ich bedanke mich herzlich bei Herrn Bücheler für seine hervorragende Arbeit während der Übergangsphase. Seine Erfahrung, seine Führung und sein Engagement haben für Kontinuität gesorgt, die Dynamik aufrechterhalten und Rentschler Biopharma für die nächste Entwicklungsphase gut aufgestellt. Ich freue mich sehr, dass er das Unternehmen in seiner Funktion im Aufsichtsrat weiterhin unterstützen wird". Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich neuartiger Therapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland und dem Standort in Milford, MA, USA. Im Jahr 2024 schloss sich das Unternehmen dem Global Compact der Vereinten Nationen an und unterstreicht damit sein Engagement für Nachhaltigkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com . Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn . Kontakt:

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VP Global Marketing and Corporate Communications

Telefon: +49-7392-701-467

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