NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Kreisebericht über den Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs hat am Mittwoch der Meta -Aktie Auftrieb gegeben. Der Social-Media-Gigant entwickelt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, der sich auf informierte Personen beruft, Pläne für ein Cloud-Infrastrukturgeschäft. Dabei könnte der Zugang zu überschüssiger KI-Rechenleistung und zu KI-Modellen an externe Kunden verkauft werden. Zudem erwäge Meta, den Zugang zu "roher" Rechenkapazität zu verkaufen, ähnlich wie andere sogenannte "Neocloud"-Anbieter- etwa CoreWeave .

Die Meta-Aktie legte kurz nach dem Börsenstart um 7 Prozent zu, während das CoreWeave-Papier im Nasdaq 100 um 11 Prozent absackte. Unter den Branchengrößen mit Cloudgeschäft gaben Amazon und Oracle zudem um 0,8 Prozent nach. Die Alphabet-A-Aktie hielt sich stabil. Microsoft legte um 1,2 Prozent zu.

Meta würde - sollten die Pläne umgesetzt werden -, auch Branchengrößen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud mit dem neuen Geschäftsfeld Konkurrenz machen./ck/he