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Small- & Micro Cap Investment
01.07.2026 16:28 Uhr
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NurExone-Tochter Exo-Top ebnet Weg in den mexikanischen Exosomenmarkt

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NurExone Biologic rückt mit seiner US-Tochter Exo-Top näher an den Markt. Das Unternehmen hat eine verbindliche Absichtserklärung mit ExoLyra LLC abgeschlossen. Darin sind die wichtigsten Eckpunkte für einen geplanten Vertriebsvertrag festgelegt.

Im Mittelpunkt stehen naive Exosomenprodukte von Exo-Top. ExoLyra soll diese künftig in Mexiko vermarkten, importieren und verkaufen. Für NurExone entsteht damit ein erster klar strukturierter kommerzieller Ansatz rund um naive, aus MSC gewonnene Exosomen.

Mexiko als Startpunkt

Die Vereinbarung umfasst exklusive Vertriebsrechte in Mexiko, vorab zu zahlende Gebühren, Mindestabnahmen, finanzierte Markteintrittsmaßnahmen, regulatorische Aufgaben und mögliche Rechte für eine spätere Ausweitung nach Brasilien und Panama. Der endgültige Vertrag soll innerhalb von 45 Kalendertagen abgeschlossen werden.

Kommt der Vertrag zustande, hätte Exo-Top erstmals eine strukturierte kommerzielle Marktposition für naive, aus MSC gewonnene Exosomenprodukte. Mexiko gilt dabei als strategischer Einstieg nach Lateinamerika. Das Land bietet einen großen Binnenmarkt, Nähe zu den USA und ein etabliertes privates Medizin- und Wellness-Umfeld.

Die Vereinbarung ist an klare Bedingungen geknüpft. ExoLyra soll den Markteintritt mit Zahlungen, Mindestmengen und eigenen Mitteln unterstützen. Damit wird aus einer reinen Vertriebsabsicht ein konkreter Aufbauplan.

ExoLyra soll den Vertrieb aufbauen

ExoLyra will eine Plattform schaffen, die Fachkräften aus Gesundheitswesen, Wellness und Ästhetik Zugang zu Exosomenlösungen bietet. Zugleich sollen Bekanntheit, Verfügbarkeit und verantwortungsvoller Einsatz dieser Technologien im Markt wachsen.

Naive, aus MSC gewonnene Exosomen gewinnen in Medical Wellness, Ästhetik und regenerativer Gesundheit an Bedeutung. Sie spielen eine natürliche Rolle bei der Zellkommunikation und biologischen Signalübertragung. Exo-Top sieht hier eine kommerzielle Chance, gestützt auf das biologische Profil der Produkte, ihre Anwendungsbreite und die kontrollierte Bioproduktion von NurExone.

Laut Marktforschung unabhängiger Drittanbieter soll der weltweite Exosomenmarkt bis 2033 rund 1,2 Milliarden US-Dollar erreichen.

Zwei Wege für NurExone

NurExone verfolgt mit seiner Exosomenstrategie zwei Linien. Kurzfristig sollen die naiven Exosomenprodukte von Exo-Top kommerzielle Chancen eröffnen. Langfristig bleibt die regulierte therapeutische Entwicklung der ExoPTEN-Pipeline im Fokus.

ExoLyra soll für Mexiko exklusive Vertriebsrechte erhalten. Zusätzlich ist für zwei Jahre ein vorrangiges Verhandlungsrecht für Brasilien und Panama vorgesehen. Außerhalb Mexikos sind nicht-exklusive weltweite Vertriebsrechte möglich, jedoch nur nach vorheriger Kundenfreigabe und mit kundenbezogenen Exklusivitätsregeln.

Feste Gebühren und Mindestmengen

Die Mexiko-Exklusivität soll zunächst drei Jahre gelten. Bei Erfüllung der Leistungsziele kann sie um bis zu sieben Jahre verlängert werden. Insgesamt wären damit bis zu zehn Jahre möglich.

ExoLyra soll erste Vertriebs- und Marktdurchdringungsmaßnahmen mit verfügbaren Mitteln von mindestens 800.000 US$ finanzieren. Zusätzlich zahlt ExoLyra an Exo-Top eine nicht rückzahlbare Exklusivitätsgebühr von insgesamt 180.000 US$. Ab dem vierten Jahr kommt eine jährliche Gebühr von 100.000 US$ zur Aufrechterhaltung der Vertriebsrechte hinzu.

Auch die Mindestabnahmen sind klar umrissen: 20.000 Einheiten in den ersten 18 Monaten, 35.000 Einheiten im zweiten Jahr, 50.000 Einheiten im dritten Jahr und 60.000 Einheiten ab dem vierten Jahr. Danach soll die Mindestmenge jährlich um 5 Prozent steigen, bis maximal 70.000 Einheiten pro Jahr erreicht sind. Mindestens die Hälfte der Jahresmenge muss direkt in Mexiko vertrieben werden.

ExoPTEN bleibt der Langfristpfad

ExoLyra übernimmt die regulatorische Verantwortung in allen aktiven Märkten. Dazu zählen Vermarktung, Import, Verkauf, Vertrieb, Lagerung, Kennzeichnung und Produktklassifizierung.

Parallel bleibt ExoPTEN der zentrale therapeutische Entwicklungspfad von NurExone. Der Arzneimittelkandidat wird für akute Rückenmarksverletzungen, Schädigungen des Sehnervs und weitere Erkrankungen des zentralen Nervensystems entwickelt. Das Programm bleibt auf einem regulierten Entwicklungsweg, einschließlich IND-vorbereitender Aktivitäten und möglicher späterer klinischer Entwicklung, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic und/oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" und/oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.
ISIN: CA67059R1091
Land: Israel & Kanada
www.nurexone.com

Quelle
https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-exo-top-die-hundertprozentige-us-tochtergesellschaft-von-nurexone-schliesst-verbindliche-absichtserklaerung-fuer-den-vertrieb-naiver-exosomen-in-mexiko-ab/5188392/

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

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Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

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www.dr-reuter.eu

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Enthaltene Werte: CA67059R1091

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