Das neue Portal bietet weltweit auf Abruf verfügbare Wärmebilder für die Überwachung kritischer Ressourcen, die Risikoerkennung und operative Entscheidungsfindung.

WASHINGTON, D.C. und LUXEMBURG-STADT, LUXEMBURG / ACCESS Newswire / 1. Juli 2026 / Hydrosat, der führende Anbieter von thermischen Infrarot-Satellitendaten und KI-gestützten Analysen, gab heute die Einführung seines neuen Discovery Portals bekannt, einer zentralen Schnittstelle, über die Kunden auf Wärmebilder und Analysen aus dem Weltraum zugreifen, diese erkunden und nutzen können.

Das Discovery Portal ermöglicht es Organisationen, auf thermische Informationsprodukte zuzugreifen und diese auszuwerten, die auf Hydrosats Vorzeige-Datensatz zur Landoberflächentemperatur mit einer Pixelgröße von 30 m sowie auf der wachsenden Konstellation von thermischen Infrarotsatelliten basieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen optischen Bildern erfassen Wärmebilder Wärmesignaturen von der Erdoberfläche und liefern so verwertbare Erkenntnisse über riesige geografische Gebiete hinweg, bei Tag und Nacht und oft unter Bedingungen, unter denen herkömmliche Bildgebung nur eingeschränkt möglich ist.

Mit bereits über 500 Millionen Quadratkilometern Bildmaterial, das von den im Orbit befindlichen Satelliten von Hydrosat erfasst wurde, ermöglicht das Discovery Portal von Hydrosat den Kunden, aufkommende Risiken und sich ändernde Bedingungen bis zu zwei Wochen früher zu erkennen als mit herkömmlichen Beobachtungsmethoden. Mit einer Fehlertoleranz von weniger als 2 K schafft die Plattform bedeutende Vorteile im Ressourcenmanagement, bei der Infrastrukturüberwachung und bei Entscheidungsprozessen im Bereich der nationalen Sicherheit.

"Wärmebilddaten zeigen, was herkömmliche Bilddaten oft nicht erkennen lassen: wie sich Wärme, Wasser und Vegetationsstress auf der Erdoberfläche verändern", sagte Scott Soenen, Chief Technology Officer bei Hydrosat. "Mit dem Discovery Portal machen wir die Wärmebilddaten von Hydrosat leichter zugänglich, auswertbar und in operative Systeme integrierbar. Dies ist ein wichtiger Schritt, um hochauflösende thermische Satellitendaten in eine skalierbare Entscheidungsebene für Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Infrastrukturüberwachung und nationale Sicherheit zu verwandeln."

Die Plattform wurde für die Integration und den für Konzern- und Regierungsanwendungen erforderlichen Umfang entwickelt und verfügt über einen STAC-konformen Katalog, eine Cloud-optimierte GeoTIFF-Bereitstellung sowie eine API-first-Architektur, die es Organisationen ermöglicht, nahtlos auf Daten zuzugreifen und diese in bestehende Arbeitsabläufe zu integrieren. Eine automatisierte, durch Qualitätskontrollen validierte Veröffentlichungspipeline stellt sicher, dass Kunden zuverlässige, analysefertige Datensätze erhalten, die die Anwendungsentwicklung, operative Entscheidungsfindung und die Time-to-Value beschleunigen.

Das Portal vereinfacht den Zugriff auf und die Nutzung von satellitengestützten Informationen und beschleunigt gleichzeitig die Time-to-Value. Es ermöglicht Kunden, die Wärmebilder von Hydrosat zu erkunden, zu bewerten und abzurufen - dank flexibler Abonnement- und szenenbasierter Optionen, die auf unterschiedliche operative Anforderungen zugeschnitten sind, von der kontinuierlichen Überwachung bis hin zu einmaligen Erfassungen. Für Partner und Entwickler eröffnet es neue Möglichkeiten, thermische Erkenntnisse in Anwendungen, Analyseplattformen und Entscheidungsunterstützungssysteme zu integrieren.

Die Einführung stellt einen wichtigen Meilenstein in der kommerziellen Wachstumsstrategie von Hydrosat dar. Während das Unternehmen den Aufbau seiner Wärmebildkonstellation der nächsten Generation fortsetzt, schafft das Discovery Portal eine skalierbare Basis für die Bereitstellung von Daten, Analysen und zukünftigen abonnementbasierten Diensten für einen wachsenden globalen Kundenstamm in staatlichen und kommerziellen Märkten.

Weitere Informationen finden Sie unter hydrosat.com/data-discovery-platform

Über Hydrosat

Hydrosat ist ein führendes Unternehmen im Bereich der thermischen Bildauswertung, das Regierungen und Konzerne dabei unterstützt, die physische Welt mithilfe von Infrarot-Satellitendaten und Analysen zu überwachen. Durch die Kombination von proprietären Wärmebildern, KI-gestützten Modellen und cloudbasierten Bereitstellungsplattformen wandelt Hydrosat Oberflächentemperaturen in operative Erkenntnisse um, um einige der weltweit drängendsten Herausforderungen in den Bereichen Ressourcen, Sicherheit und Klima zu bewältigen.

Die Lösungen von Hydrosat werden eingesetzt, um Wasserstress zu bewerten, die landwirtschaftliche Produktion zu optimieren, Umwelt- und Industriebedingungen zu überwachen und strategische staatliche Anwendungen zu unterstützen. Das Unternehmen bedient Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Umweltüberwachung, Verteidigung und Nachrichtendienst sowie Klimaresilienz. Weitere Informationen finden Sie unter www.hydrosat.com.

Pressekontakt des Unternehmens:

Christine Vlachou

Marketing & Communications Manager

mailto:marketing@hydrosat.com

202-630-9980

QUELLE: Hydrosat

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