Samsung hat überraschend Updates für zwei ältere Smartphones ausgerollt. Die Galaxy-Geräte werden allerdings schon seit knapp fünf Jahren nicht mehr offiziell unterstützt. Was in dem Update steckt. Smartphone-Hersteller Samsung ist gerade damit beschäftigt, neuere Geräte mit großen Updates zu versorgen. Schließlich stehen mit One UI 9 nicht nur neue Features, sondern auch der Wechsel auf Android 17 an. Doch nebenher hat das Unternehmen offenbar die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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