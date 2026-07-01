Am Mittwochnachmittag haben sich mit Kevin Warsh (Fed), Christine Lagarde (EZB), Andrew Bailey (BoE) und Tiff Macklem (BoC) die Vorsitzenden von vier der weltweit wichtigsten Notenbanken auf dem Zentralbank-Panel in Sintra getroffen. Der US-Dollar knickte während des Gesprächs ein, wohingegen die Indizes nach oben drehten.• Zentralbank-Panel sorgt für schwächeren US-Dollar, die Indizes drehen nach oben.• Warsh bezeichnete die Preise als "zu hoch", vermied aber Hinweise auf die Fed-Sitzung Ende des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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