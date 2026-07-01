Der wachsende Stromhunger von KI, Rechenzentren und Industrie macht zuverlässige Energieversorgung zum Schlüsselthema. Ein Spezialist für Backup- und Stromlösungen profitiert von starker Nachfrage, einem Hyperscaler-Deal und einem konstruktiven Chartbild.Lange galt die Aktie als klassischer Wetter-Trade: Sturmwarnungen in den USA sorgten für Fantasie, danach flaute das Interesse oft wieder ab. Doch dieses Muster verändert sich. Aus einem zyklischen Notstrom-Spezialisten wird zunehmend ein Profiteur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär