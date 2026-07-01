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Neue Personenwagen Juni 2026
Bern, 1. Juli 2026
Der Markt für neue Personenwagen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein hat im ersten Halbjahr moderat zugelegt. Kumuliert ergibt sich nach den ersten sechs Monaten ein Volumen von 116'584 Personenwagen, was einem Plus von 3,0 Prozent gegenüber dem schwachen Vorjahr entspricht. Mit 25'207 Neuzulassungen ist das Monatsresultat Juni gegenüber dem Vorjahr feiertagsbedingt höher ausgefallen (+15,6%). Reinelektrische Antriebe und Plug-in-Hybride konnten weiter zulegen. Die sogenannten Steckerfahrzeuge machten im Juni erstmals 40,0 Prozent der Neuzulassungen aus. Der Anteil der Steckerfahrzeuge seit Anfang Jahr beträgt kumuliert 36,3 Prozent. Damit bleibt die natürliche Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiterhin deutlich hinter den Erwartungen der Politik zurück. Für eine Trendwende und stärkere Marktdurchdringung der E-Mobilität müssen die Rahmenbedingungen markant verbessert werden.
Der Schweizer Personenwagenmarkt schliesst das erste Halbjahr 2026 mit einem leichten Plus ab. Bis zum 30. Juni wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 116'584 neue Personenwagen immatrikuliert - das sind 3,0 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (113'133). Im Juni lagen die Neuzulassungen mit 25'207 Fahrzeugen um 15,6 Prozent über dem Vorjahr. Dieser starke Zuwachs im Juni darf indes nicht überbewertet werden, weil dafür ein Kalendereffekt mitverantwortlich ist: Im Vergleich zum Vorjahr fielen 2026 weniger Feiertage auf Werktage, was mehr Verkaufstage zur Folge hatte.
Positive Entwicklung braucht stabile Rahmenbedingungen
Elektrifizierung setzt Wachstum fort
Obwohl die fossilen Antriebe (27,2 %) an Bedeutung verlieren, bliebt das Wachstum der E-Mobilität hinter den Erwartungen zurück. Thomas Rücker, Direktor bei auto-schweiz, ordnet ein: «Die Vielzahl von mehr als 350 elektrischen Modellen in allen Preisklassen überzeugen in der Mehrheit noch nicht alle Neuwagenkäufer. Offenbar konnten die bisherigen Markterfolge die Vorurteile noch nicht genügend abbauen.»
Attraktivere Rahmenbedingungen notwendig
Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen auf www.auto.swiss zur Verfügung. Die Auswertungen von auto-schweiz basieren auf Erhebungen des Bundes, die Daten sind möglicherweise vorläufig und nicht abgeschlossen.
Medienmitteilung als PDF Download
Immatrikulationen neuer Personenwagen (CH + FL) nach Marken, Juni 2026
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