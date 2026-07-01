ODESSA/CHARKIW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Raketenschlag sind im südukrainischen Gebiet Odessa mindestens zwei Menschen getötet worden. 13 weitere seien verletzt worden, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit. Infolge des Angriffs gebe es Schäden auf dem Gelände eines Unternehmens. Ein ausgelöster Brand wurde seinen Angaben nach gelöscht.

Auch in der ostukrainischen Großstadt Charkiw hat es nach Behördenangaben Tote nach russischen Gleitbombenangriffen gegeben. Mindestens zwei Zivilisten seien getötet worden, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram. Rund ein Dutzend weitere seien verletzt worden. Insgesamt hat es demnach fünf Einschläge in zwei Stadtteilen gegeben.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion./ast/DP/stw