Meta zeigt, wohin die Reise geht. Berichten von Bloomberg zufolge arbeitet der Konzern an Plänen, überschüssige KI-Rechenleistung sowie Zugang zu eigenen KI-Modellen an externe Kunden zu verkaufen. Zusätzlich soll offenbar auch rohe Rechenkapazität vermarktet werden, ganz ähnlich wie es sogenannte Neocloud-Anbieter wie CoreWeave bereits tun. Starkes Plus für Meta, harte Landung für CoreWeave Die Märkte haben die Meldung eindeutig eingepreist. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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