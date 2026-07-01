Bernstein Research hat die Gerresheimer-Aktie von "Underperform" auf "Market-Perform" heraufgestuft. Das Kursziel klettert dabei von 18,90 € auf 28,70 €. Ein deutliches Signal, das Anleger aufhorchen lässt. Zweite Gewinnwarnung saß tief Im Juni hatte Gerresheimer die zweite Gewinnwarnung innerhalb von nur drei Monaten verkündet. Kein leichtes Erbe. Bernstein-Analystin Delphine Le Louet räumt das in ihrer heutigen Analyse offen ein, sieht das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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