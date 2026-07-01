Die Enterprise-KI-Plattform verwandelt Millionen von Engineering-Artefakten in präzise, entscheidungsreife Daten mit bis zu 85%iger Extraktionsgenauigkeit und vollständiger, audit-fähiger Nachverfolgbarkeit

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Engineering Intelligence Solutions und ER&D, gab heute die Lancierung von Ainfonix 4.0 bekannt, einer Plattform für Engineering Intelligenceder nächsten Generation für Prozessindustrien. Ainfonix 4.0 wurde bei der EI Live vorgestellt, der Leitveranstaltung von LTTS, die Analysten, Branchenführer und Engineering-Experten zusammenbringt, und ist ein wichtiger Schritt in der Strategie des Unternehmens für Enterprise-KI und Engineering Intelligence.

Während Industrieunternehmen die Übernahme von KI beschleunigen, bleibt Engineering-Wissen aus vielen Jahrzehnten in fragmentierten Zeichnungen, Spezifikationen und technischen Unterlagen in unterschiedlichen Systemen schwer zugänglich. Ohne zuverlässige und zugängliche Engineering-Daten können Organisationen KI, Automatisierung und digitale Transformationsinitiativen nicht voll nutzen.

Ainfonix 4.0, das im Nachhaltigkeitssegment von LTTS entwickelt wurde, stellt sich dieser Herausforderung, indem es Engineering-Artefakte und multimodale Daten in strukturierte, Asset-bezogene Informationen verwandelt, die sich unternehmensübergreifend steuern, durchsuchen und wiederverwenden lassen, um eine schnellere und bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Die Plattform basiert auf jahrzehntelanger Expertise aus der Prozessindustrie und kombiniert KI-gestützte Extraktion, Engineering Intelligence und Human-in-the-Loop-Validierung, um die Datenqualität zu verbessern, die Nachverfolgbarkeit zu stärken und eine zuverlässige Grundlage für Engineering-Ausführung, operative Transparenz und Lebenszyklusleistung zu schaffen. In frühen Bereitstellungen bot Ainfonix 4.0 bis zu 85%ige Präzision bei der Extraktion technischer Daten, ein 30%iges bis 50%iges schnelleres Abfragen und Prüfen von Artefakten und 100%ige audit-fähige Nachverfolgbarkeit. Dadurch können Unternehmen schneller, zuverlässiger und kontrollierter agieren.

LTTS wurde in der kürzlichen ISG Provider Lens-Studie 2025 im Bereich Enterprise Asset Management für Services und Lösungen in der Öl- und Gasbranche (Amerika) als Leader ausgezeichnet.

Amit Chadha, CEO und Managing Director, L&T Technology Services, sagte: "Engineering Intelligence beginnt mit zuverlässigen Engineering-Daten. Unternehmen investieren stark in Digitalisierung. Ein Großteil des Engineering-Wissens bleibt jedoch in isolierten Engineering-Systemen stecken. Ainfonix 4.0 hilft, diese Lücke zu schließen, indem es Engineering-Informationen in strukturierte, Asset-bezogene Intelligence verwandelt, die im gesamten Asset-Lifecycle eingesetzt werden kann, vom Engineering über die Projektdurchführung bis hin zu Betrieb und Wartung. Wir glauben, dass zuverlässige Engineering-Daten ein kritischer Wettbewerbsvorteil bei der Skalierung der KI-Implementierung sein werden, und Ainfonix 4.0 ist darauf ausgelegt, Kunden bei der Realisierung dieses Werts zu helfen."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Engineering Intelligence Solutions ER&D. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Wartungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse an. Zielstrebig. Agil. Innovativ. Auf diese Weise treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Unser Kundenstamm umfasst 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transport, Telekommunikation und Hightech sowie Prozessindustrie. Unser Hauptsitz befindet sich in Indien und wir beschäftigen zum 31. März 2026 über 23.800 Mitarbeiter in 22 globalen Designzentren, 31 globalen Vertriebsbüros und 98 Innovationslabors.

Weitere Informationen zu L&T Technology Services erhalten Sie unter https://www.ltts.com/.

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