OpZira, Inc., ein zukunftsorientiertes Unternehmen für ophthalmologische Medizinprodukte, das auf einem Erbe herausragender Forschung aufbaut, gab heute bekannt, dass Scott Thielman, PhD, PE, mit Wirkung zum 1. Mai 2026 als Vice President of Product Development in das Unternehmen eingetreten ist.

Dr. Thielman hat eine ganz besondere Verbindung zu den Anfängen von OpZira. Als Chief Technology Officer von Product Creation Studio war er für die Produktentwicklung des Valeda Light Delivery Systems von LumiThera verantwortlich der bahnbrechenden Photobiomodulationstherapie zur Behandlung von trockener altersbedingter Makuladegeneration, deren Übernahme durch Alcon zur Gründung von OpZira führte. Durch seine Beteiligung an der Entwicklung von Valeda verfügt er über fundierte Kenntnisse aus erster Hand in Bezug auf die wissenschaftlichen Grundlagen, die klinische Vision und die technischen Entscheidungen, die die Technologieplattform geprägt haben, aus der OpZira hervorgegangen ist.

Dr. Thielman hat in den letzten 25 Jahren die Entwicklung von Dutzenden von FDA-zugelassenen Medizinprodukten in den Bereichen Augenheilkunde, Neurostimulation, Dermatologie, Urologie und chirurgische Instrumente geleitet. Zu den Partnern zählten dabei unter anderem Olympus, Advanced Bionics und Verathon. Er ist als Erfinder in 15 erteilten Patenten aufgeführt und im Bundesstaat Washington als Professional Engineer zugelassen. Dr. Thielman ist darüber hinaus Affiliate Assistant Professor an der University of Washington Bothell, wo er einen Kurs zum Thema KI in der Produktentwicklung unterrichtet. Er erwarb seinen Ph.D., M.S. und B.S. in Mechanical Engineering an der University of Washington.

In seiner neuen Position wird Dr. Thielman die Produktentwicklungsstrategie, die Konzeption und technische Umsetzung neuer Produkte sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des diagnostischen Technologieportfolios von OpZira leiten, das unter anderem das tragbare Dunkeladaptometer AdaptDx Pro und das Diopsys ERG/VEP-System umfasst.

"Wir freuen uns sehr, dass Dr. Scott Thielman zu einem Zeitpunkt, an dem wir unsere neuen Diagnostikprodukte auf den Markt bringen, unser Team verstärkt", so Clark E. Tedford, Ph.D., President und CEO. "Er verfügt über ein enormes Wissen im Bereich der Konzeption und Entwicklung medizinischer Geräte, und seine Arbeit im Bereich KI als Professor an der University of Washington passt perfekt zu den von uns entwickelten Produkten zur quantitativen Datenauswertung, die Ärzten bei der Früherkennung, Behandlung und Überwachung im wachsenden Bereich degenerativer Augenerkrankungen helfen."

"Die Diagnoseplattformen von OpZira kommen zu einem entscheidenden Zeitpunkt da neue Behandlungsmethoden für degenerative Augenerkrankungen nun für Patienten zugänglich sind, ist der Bedarf an objektiven Instrumenten zur Erkennung und Überwachung dieser Erkrankungen größer denn je", so Scott Thielman. "Ich freue mich darauf, mich einem erfahrenen Managementteam anzuschließen und einen Beitrag zur Entwicklung neuer Produkte zu leisten, die im Bereich der Augenheilkunde Maßstäbe setzen werden."

Über OpZira

OpZira, Inc. ist ein innovatives Unternehmen für ophthalmologische Medizinprodukte, das auf einer Tradition der wissenschaftlichen Exzellenz aufbaut. Das Unternehmen entwickelt innovative Technologien zur Verbesserung der Erkennung und Überwachung von Augenerkrankungen und stellt Ärzten damit fortschrittliche Diagnosewerkzeuge zur Verfügung. Die Gründung von OpZira folgte auf die Übernahme von LumiThera durch Alcon sowie dessen Valeda Light Delivery System, der ersten und einzigen von der FDA zugelassenen Therapie für die trockene altersbedingte Makuladegeneration (age-related macular degeneration, AMD). Weitere Informationen erhalten Sie unter OpZira.com.

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