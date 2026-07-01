Die Generali Deutschland plant, ihre Positionierung im Wachstumsmarkt Gesundheitsvorsorge sowie im Bereich Data Analytics und Künstliche Intelligenz zu stärken. Dorothea Bachem wird Chief Insurance Officer Health und Dr. Stefan Weih übernimmt die Leitung des Bereichs AI, Digitalization & Process Mining. Die Generali Deutschland will ihre Positionierung im Wachstumsmarkt Gesundheitsvorsorge als stärken und baut zudem den Bereich Data Analytics und Künstliche Intelligenz aus. Spätestens zum 01.01.2027 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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