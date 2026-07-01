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Der globale Zahlungsriese MoneyGram wurde am 22. Juni 2026 zum aktiven Validator auf der Solana-Blockchain und trat gleichzeitig der Solana Developer Platform bei. Diese Solana News markiert den dritten Blockchain-Validator-Einsatz des Unternehmens nach Tempo und Midnight. Tokenisierte Aktien auf Solana erreichten einen Marktanteil von 95 Prozent mit 1,29 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen in einer einzigen Woche. Der SOL-Kurs notiert bei etwa 72,73 US-Dollar und liegt rund 75 Prozent unter seinem Januarhoch. Solana verarbeitet durchschnittlich 1.200 Transaktionen pro Sekunde mit rund 100 Millionen täglichen Transaktionen. Morgan Stanley reichte einen eigenen Solana Trust ein, und die Toss Bank aus Südkorea testet Solana für grenzüberschreitende Zahlungen. Der Fear and Greed Index steht bei 12. Diese Solana News analysiert die neüsten Entwicklungen und stellt ein Presale-Projekt vor, das parallel dazu Kapital einsammelt.

Solana News: MoneyGram stärkt das Netzwerk, während RWA die 3,1-Milliarden-Marke überschreiten

MoneyGram betreibt nun einen aktiven Validator-Node auf Solana und beteiligt sich direkt an der Sicherheit und Leistung des Netzwerks laut CoinDesk. Das Unternehmen bedient über 60 Millionen aktive Kunden über fast 500.000 Einzelhandelsstandorte weltweit. Diese Solana News ist besonders bedeutsam, weil MoneyGram erklärt hat, dass die Zukunft des globalen Geldtransfers auf offenen, interoperablen Stablecoin-Schienen aufgebaut wird. CEO Anthony Soohoo betonte, dass MoneyGram Compliance, regulatorische Klarheit und operativen Massstab mitbringt.

Die aktüllen Entwicklungen umfassen auch den Bereich tokenisierter Vermögenswerte. Solanas Real-World-Asset-Ökosystem überschritt 3,1 Milliarden US-Dollar an Gesamtwert, während tokenisierte Aktien 95 Prozent Marktanteil auf der Chain erreichten laut CoinGecko. Tokenisierter Aktienhandel trieb am 26. Juni einen Kursanstieg von 9 Prozent an, und Sol Strategies kletterte in einer einzigen Sitzung um 22 Prozent. Morgan Stanley reichte einen eigenen Solana Trust ein und gesellte sich damit zu Bitwise und Fidelity im ETF-Bereich. Die aktüllen Meldungen zeigen, dass institutionelles Kapital weiter in die Infrastruktur fliesst.

Die Toss Bank aus Südkorea unterzeichnete eine Vereinbarung mit der Solana Foundation für Tests blockchainbasierter grenzüberschreitender Zahlungen. Sleepagotchi startete eine KI-gestützte Wellness-App auf Solana nach einer Finanzierung von 6,5 Millionen US-Dollar mit über 2 Millionen Nutzern. Die jüngsten Meldungen verdeutlichen, dass das Ökosystem weit über DeFi hinauswächst. SOL notiert am 1. Juli bei 72,73 US-Dollar mit einem Widerstand bei 77 bis 78 US-Dollar. Solana hat trotz des Kursrückgangs eine stabile On-Chain-Aktivität mit durchschnittlich 4,3 Millionen täglichen Nutzern beibehalten.

Pepeto: Das Presale-Projekt, das während der Marktwelle Kapital einsammelt

SOLs kurzfristiger Rückgang und langfristige Akkumulation folgen einem Muster, das Presale-Wallets erkennen, und das Geld, das während dieses Abverkaufs in Pepeto einfliesst, folgt genau diesem Signal. Pepeto hat über 10 Millionen Dollar eingesammelt, während der breitere Markt verkaufte, und die Wallets, die bei 0,0000001871 US-Dollar kaufen, behandeln Angst als Rabatt.

Die Brücke transferiert Vermögenswerte zwischen Chains ohne Kosten, sodass Kapital, das auf Ethereum oder der BNB Chain sitzt, dorthin wechseln kann, wo sich die Gelegenheit bietet, ohne dass Gebühren die Position reduzieren. Der Risiko-Scorer prüft Smart Contracts, bevor ein Käufer Mittel einsetzt, und schützt Kapital vor Betrug, der 2026 Milliarden vom Markt abgezogen hat. SolidProof hat die Sicherheit jedes einzelnen Vertrags auf der Börse gründlich geprüft und vor dem Start des Presales verifiziert.

420 Billionen Token spiegeln genau die Menge wider, die Pepe zu einer Bewertung in Milliardenhöhe verholfen hat, ohne ein einziges funktionierendes Produkt. Pepeto bringt eine funktionierende Börse, einen Experten mit Erfahrung bei einer führenden Kryptobörse im Team und einen Weg zum Listing, den der breitere Markt noch nicht berücksichtigt hat. Branchenkenner prognostizieren dreistelliges Multiplikator-Potenzial vom aktüllen Einstieg nach dem Börsenstart.

Die aktüllen Entwicklungen zeigen, warum Large Caps diese Art von Mathematik von einer 42-Milliarden-Dollar-Ausgangsbasis nicht liefern können. Der Presale-Einstieg schliesst sich daürhaft, wenn das Listing eintritt, und die heutigen Konditionen werden danach nicht mehr verfügbar sein. Die vollständigen Informationen zum Presale finden Sie auf der Pepeto-Projektseite.

Fazit: Solana News bestätigt starke Fundamentaldaten, aber Presale-Mathematik bietet andere Dimensionen

Die Solana News zeigt einen Boden, der sich bildet. Institutionelles Kapital fliesst weiter, das RWA-Ökosystem überschritt 3,1 Milliarden US-Dollar, und Morgan Stanley reichte gerade einen Solana Trust ein. Aber die Renditen, die im Krypto-Bereich Leben veränderten, kamen nie von Token, die die Masse bereits bepreist hatte. Jeder Zyklus bringt die gleiche Geschichte hervor. Die Wallets, die während der Angst einstiegen und durch den Lärm hielten, erzielten Renditen, die alle anderen Jahre lang nur nachlesen konnten. Das Listing trennt die Wallets innerhalb von Pepeto von allen, die das Ergebnis danach sehen, und die SOL-Erholung von 72 US-Dollar wird nie die Distanz zwischen einem Presale-Einstieg und einem Listing erreichen, das der gesamte Markt beobachten wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was sind die wichtigsten Solana News im Juni und Juli 2026?

MoneyGram wurde zum Solana-Validator, tokenisierte Aktien erreichten 95 Prozent Marktanteil, und Morgan Stanley reichte einen Solana Trust ein. Die Solana News zeigt weiterhin starke institutionelle Beteiligung trotz des Kursrückgangs auf 72 US-Dollar.

Warum sammelt Pepeto während der aktüllen Marktwelle Kapital ein?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar eingesammelt, während der Markt in extremer Angst stand. Frühe Wallets positionieren sich vor dem geplanten Börsenstart, und Marktbeobachter sehen erhebliches Aufwärtspotenzial. Die Presale-Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.