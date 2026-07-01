Gute News für den Standort Deutschland. Microsoft wird seine Investitionen in KI-Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen ausweiten und plant einen weiteren Server-Standort im niederrheinischen Grevenbroich. Im Optimalfall könnte zumindest ein Teilbetrieb schon in etwa zwei Jahren aufgenommen werden.• Microsoft baut sein KI-Rechenzentrums-Netz in NRW aus - vierter Standort in Grevenbroich geplant• Milliarden-Investitionen als Teil einer Capex-Offensive, die Anleger spaltet• Hoffnungsträger für die Region: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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