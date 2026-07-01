Sachsen (ots) -Sie wurden in Zirkuswagen auf einem Industriegelände in Sachsen geboren und großgezogen. Bald laufen sie durch ein Außengehege mit Naturboden, Badebecken und mehreren Rückzugsbereichen. Es ist die größte Tigerrettung, die AAP je in Deutschland durchgeführt hat: Sechs Tiger aus einer sächsischen Privatanlage sind aktuell auf dem Weg in die AAP-Rettungsstation in Spanien und damit in Sicherheit. Hier können sie den Rest ihres Lebens in artgerechter Haltung verbringen. AAP bedankt sich für die erfolgreiche Kooperation mit den zuständigen Behörden.Ein neues Leben unter artgerechten BedingungenFünf Jungtiere im Alter von ca. anderthalb Jahren wurden aufgrund von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz von der zuständigen Veterinärbehörde beschlagnahmt. Laut Behörden sollen die Haltungsbedingungen in der Anlage nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprochen haben. Die Mutter der Jungtiere wurde beschlagnahmt, da für sie keine Artenschutzbescheinigung vorlag. Diese ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz erforderlich, um die legale Herkunft dieser vom Aussterben bedrohten Art nachzuweisen.Bei AAP leben die sechs Tiger nun auf einem gemeinsamen Außengehege von 3.000 m², so groß wie vier Olympische Schwimmbecken, mit Naturboden, Bademöglichkeit und mehreren Rückzugsbereichen. Das gesetzliche Minimum für eine Gruppe dieser Größe liegt nach dem deutschen Säugetiergutachten bei 600 m². Die Tiere wurden tierärztlich untersucht und befinden sich derzeit in der Quarantäne, die für alle neu aufgenommenen Tiere verpflichtend ist. Die laufenden Kosten für die Gruppe belaufen sich auf rund 660 Euro pro Tag, rund 241.000 Euro im Jahr. AAP finanziert diese Kosten größtenteils durch private Spenden."Ich freue mich sehr, dass für die sechs Tiger nun ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Die Tiere haben es mehr als verdient, in einem großzügigen und artgerechten Gelände zu leben, das all ihre Sinne anspricht und ihren Bedürfnissen vollständig gerecht wird. Mein besonderer Dank gilt AAP, Sie haben mit Ihrer engagierten Unterstützung maßgeblich zur Vorbereitung dieser wichtigen Maßnahme beigetragen und somit den Weg für deren Vollzug geebnete." So Carina Heinrich, Sächsische Landestierschutzbeauftragte."Als Landestierschutzbeauftragte setze ich mich weiterhin mit Nachdruck für klare Haltungsbeschränkungen exotischer Wildtiere wie Tiger ein, um das Wohl der Tiere nachhaltig zu sichern und gleichzeitig die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten."Zwei weitere Tiger verbleiben vorerst in der Anlage. Die zuständigen Behörden prüfen derzeit die rechtliche Grundlage für eine Übernahme auch dieser Tiere. AAP steht bereit, sie aufzunehmen.Prävention statt Notlösungen: AAP fordert Positivliste für HeimtiereDie private Haltung von Tigern ist in Sachsen nicht grundsätzlich verboten. Eine Beschlagnahmung muss also im Einzelfall geprüft und teilweise langwierig juristisch abgewickelt werden. Sachsen ist dabei kein Sonderfall: Eine deutschlandweite Regelung zur privaten Wildtierhaltung fehlt, und die Vorgaben unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Dieser Fall ist daher kein Einzelphänomen, sondern ein Symptom eines strukturellen Problems. AAP empfiehlt daher eine deutschlandweite Regulierung für Heimtiere."Dieser Fall zeigt erneut, dass Tiger schlicht ungeeignet für die private Haltung sind, unabhängig davon, wie engagiert die Besitzer sind. Ohne verbindliche, ausreichende und bundesweit einheitliche Regelungen für die Privathaltung exotischer Tiere werden vergleichbare Vorfälle nicht verhindert werden können", betont Patrick Müller, Pressesprecher für Deutschland bei AAP.Daher fordert AAP eine bundesweite Positivliste für Heimtiere. Diese Liste enthält alle Tierarten, die nach wissenschaftlichen Kriterien sicher und artgemäß als Heimtiere gehalten werden können. Alle nicht gelisteten Arten sind als Haustiere ausgeschlossen, um Sicherheit für Tier und Mensch zu gewährleisten. Eine solche Positivliste wird bereits in 8 EU-Ländern genutzt, z.B. den Niederlanden, und in weiteren Ländern, wie z.B. in Frankreich und Spanien, aktuell entwickelt. Aktuell wird auch eine Einführung auf EU-Ebene geprüft.Bild- und VideomaterialAufnahme der Tiere bei AAP finden Sie unter folgendem Link: http://de.aap.eu/News/SachsenTiger. Das Material darf gerne unter Nennung von "Animal Advocacy and Protection (AAP)" verwendet werden.Über AAPAAP - Animal Advocacy and Protection - ist eine europäische Tierschutzorganisation mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Rettung und Rehabilitation exotischer Säugetiere. In unseren Tierheimen versorgen wir 500 Wildtiere und erleben täglich die Folgen unzureichender Regulierung - für Tiere, Umwelt und Gesellschaft. Als fachkundige Organisation verstehen wir uns als Partner zur Entwicklung von praxistauglichen und präventiven Lösungen zum Schutz von exotischen Tieren.Pressekontakt:Patrick Müller Pressesprecher für DeutschlandTel.: +49 162 3264168E-Mail: presse@aap.euOriginal-Content von: AAP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77626/6306348