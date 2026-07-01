FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 15. Juli





DONNERSTAG, DEN 2. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Sodexo, Q3-Umsatz

10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Mai 2026

11:00 DEU: Kion, Pre-Close-Call Q2



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Michelin, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026 (für Sell-Side Analysten) GBR: Sainsbury, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 CHE: SNB-Finanzstabilitätsbericht

08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/26

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/26

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/26

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe

09:30 LUX: EuGH urteilt zu Milliarden-Kartellstrafe gegen Google

10:00 DEU: Eröffnung der Infineon Smart Power Fab, Dresden Mit der «Smart Power Fab» reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern etwa für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität. In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.

HINWEIS

USA: Verkürzter US-Anleihenmarkt





FREITAG, DEN 3. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung

10:00 DEU: Einhell, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Rating DOG PMI Dienste 6/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 5/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 5/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 6/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 6/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Berufungsverhandlung über Rückforderungen der Investitionsbank Brandenburg von Corona-Soforthilfen, Berlin

HINWEIS

USA: Kein Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieser fällt 2026 auf einen Samstag. An den Märkten wird er deshalb auf den Freitag vorgezogen

MONTAG, DEN 6. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close-Call Q2

18:00 ESP: Repsol, Q2-Umsatz



DEU: Gea Group, Pre-Close-Call Q2



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/26

09:30 DEU: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 7/26

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26

11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/26

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröffentlichtung) 16:00 USA: ISM-Index Service 6/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Konferenz Bundesagentur für Arbeit (BA) und DGB Baden-Württemberg zu den Potenzialen und Herausforderungen von KI in den Betrieben

DIENSTAG, DEN 7. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Shell, Q2-Umsatz

10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung

11:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung

12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung

DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 5/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 5/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 5/26

14:15 USA: ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt

14:30 USA: Handelsbilanz 5/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Personaldebatte OEAG Holding GmbH und Arbeitgeberverband Gesamtmetall zu Bürokratieabbau in Unternehmen

09:00 DEU: Tagesspiegel Background Fachkonferenz Agrar & Ernährung

MITTWOCH, DEN 8. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 USA: Meta, Hauptversammlung

10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Leistungsbilanz 5/26

08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/26

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

16:00 USA: Großhandelslagerbestände

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle

21:00 USA: Konsumentenkredite



SONSTIGE TERMINE

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DONNERSTAG, DEN 9. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz

07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung

10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung

10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung

10:30 DEU: Expert, Bilanz-Pk 2026

12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen

12:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung

14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung



DEU: Volkswagen, AR-Sitzung über möglichen weiteren Stellenabbau

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Geldmenge M2, M3

03:30 CHN: Erzeugerpreise 6/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 6/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 5/26

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10/11.6.26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/26



EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband BdB zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M.

FREITAG, DEN 10. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q2

10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung

11:00 DEU: Volkswagen, Absatz Q2/26

15:30 USA: Delta Air Lines, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26



EUR: Treffen der EU-Finanzminister



EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

SONSTIGE TERMINE

21:00 DEU: Ende der gut fünfmonatigen Generalsanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen

MONTAG, DEN 13. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/26

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen



DEU: Eventuell Börsengang von Smag Mobile Antenna Masts im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Leistungsbilanz 5/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/26



SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister



DIENSTAG, DEN 14. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen

07:00 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen

12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung

12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 6/26

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 5/26

06:30 JPN: Industrieproduktion 5/26 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 6/26

08:30 CHE: Erzeugerpreise 6/26

08:30 CHE: Importpreise 6/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Verbraucherpreise 6/26

14:30 USA: Realeinkommen 6/26



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel e.V. zur wirtschaftlichen Entwicklung des Fairen Handels in Deutschland im Geschäftsjahr 2025, Berlin USA: Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum, Aspen







MITTWOCH, DEN 15. JULITERMINE UNTERNEHMEN00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz06:30 SWE: SEB, Q2-Zahlen07:00 FIN: Elisa, Q2-Zahlen07:00 NLD: DocMorris, Q2-Umsatz07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz07:30 NOR: Storebrand, Q2-Zahlen11:30 GBR: Burberry, Hauptversammlung12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen22:30 USA: United Airlines, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 5/26

04:00 CHN: BIP Q2/26

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 6/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 6/26

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 5/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 7/26

14:30 USA: Erzeugerpreise 6/26

20:00 USA: Beige Book



SONSTIGE TERMINE

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel

IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen

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