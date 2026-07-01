DJ PTA-News: Deutsche Balaton AG: Ungeprüfte Steigerung des auf die Anteilseigner entfallenden Konzerneigenkapitals (IFRS) 2025 um rd. 130,9 Mio. Euro

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Deutsche Balaton AG: Ungeprüfte Steigerung des auf die Anteilseigner entfallenden Konzerneigenkapitals (IFRS) 2025 um rd. 130,9 Mio. Euro

Heidelberg (pta000/01.07.2026/17:15 UTC+2)

Dem Vorstand der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, liegen inzwischen die vorläufigen, ungeprüften Konzernabschlusszahlen (IFRS) für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 vor.

Der Deutsche Balaton Konzern hat sein am 31. Dezember 2025 beendetes Geschäftsjahr mit einem voraussichtlichen Periodenergebnis (IFRS nach Steuern) in Höhe von 135,7 Mio. Euro (Vorjahr: 102,6 Mio. Euro) abgeschlossen. Davon entfielen 130,9 Mio. Euro (Vorjahr 96,2 Mio. Euro) auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens Deutsche Balaton AG.

Das Periodenergebnis nach Steuern zum 31. Dezember 2025 resultiert in Höhe von 125,3 Mio. Euro aus dem Segment "Vermögensverwaltend" (Vorjahr: 99,5 Mio. Euro*). In diesem Segment konnte ein Ergebnis aus der Bewertung von anderen Finanzanlagen und finanziellen Vermögenswerten in Höhe von 179,1 Mio. Euro zum 31. Dezember 2025 (Vorjahr: 30,5 Mio. Euro*) erzielt werden. Das Bewertungsergebnis beruht zu einem großen Teil auf der positiven Entwicklung eines in Kanada ansässigen Bergbauunternehmens im Bereich Edelmetalle.

Das Segment "Beta Systems" erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis nach Steuern von 5,1 Mio. Euro (Vorjahr: 3,0 Mio. Euro).

Das Segment "Biofrontera" wird für das Geschäftsjahr 2025 erstmals als eigenes Segment ausgewiesen und erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 5,3 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro als Teil des Segments "Vermögensverwaltend").

Das Konzerneigenkapital zum 31. Dezember 2025 beträgt 663,9 Mio. Euro (Vorjahr: 542,3 Mio. Euro). Hiervon entfällt auf die Anteilseigner der Deutsche Balaton AG ein Konzerneigenkapital in Höhe von 602,7 Mio. Euro (Vorjahr: 471,8 Mio. Euro). Dies entspricht einer Steigerung des Eigenkapitals der Anteilseigner von rund 27,8 % im Vergleich zum Vorjahresende.

Alle für das Geschäftsjahr 2025 vorgenannten Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der Abschlussprüfung und der Billigung durch den Aufsichtsrat.

Unter Würdigung der kurzfristig absehbaren und mittelfristig zu erwartenden Entwicklung der Kapitalmärkte und der weltweiten Wirtschaftslage geht der Vorstand der Deutsche Balaton AG gegenwärtig davon aus, dass sich das IFRS-Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens im Konzern im laufenden Geschäftsjahr 2026 im Mittel positiv entwickelt. Insgesamt erwartet der Vorstand der Deutsche Balaton AG für den Deutsche Balaton Konzern eine Veränderung des IFRS-Eigenkapitals der Anteilseigner des Mutterunternehmens von 0 % bis + 15 % für das Geschäftsjahr 2026.

Der vorläufige Jahresüberschuss nach Steuern (HGB) der Deutsche Balaton AG für das Geschäftsjahr 2025 beträgt 24,5 Mio. Euro (Vorjahr: 117,3 Mio. Euro).

*alle oben ausgewiesenen Vorjahreszahlen zum Segment "Vermögensverwaltend" wurden um den Biofrontera Teilkonzern bereinigt, der mittlerweile als eigenes Segment dargestellt wird.

(Ende)

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Aussender: Deutsche Balaton AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Dr. Martin Flick Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: ir@deutsche-balaton.de Website: www.deutsche-balaton.de ISIN(s): DE000A2LQT08 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

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July 01, 2026 11:15 ET (15:15 GMT)