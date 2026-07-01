Bonn (ots) -Am 4. Juli 2026 feiern die Vereinigten Staaten von Amerika ihren 250. Geburtstag. phoenix begleitet dieses historische Ereignis in der Nacht von Samstag, 4. Juli, auf Sonntag, 5. Juli, live ab 0.00 Uhr bis voraussichtlich 5.00 Uhr mit einer großen Themennacht. Zuvor runden Dokumentationen und die Gesprächsrunde phoenix runde das Thema ab.Die Sondersendung bietet tiefgründige Analysen und packende Live-Bilder: Ab 0.45 Uhr überträgt phoenix die offiziellen Feierlichkeiten live aus Washington D.C., darunter die große Parade zum Unabhängigkeitstag, die Rede von US-Präsident Donald Trump sowie das traditionelle Feuerwerk.Direkt vor Ort in Washington fängt der Politik- und USA-Experte Julius van de Laar für phoenix die Stimmung und Eindrücke der Feierlichkeiten ein. Im Bonner phoenix-Studio ordnen der US-Journalist und Experte Erik Kirschbaum sowie der Politologe Prof. Stefan Fröhlich die Geschehnisse ein. Zudem liefern die US-Politologin Cathryn Clüver Ashbrook und die Publizistin Annika Brockschmidt Einschätzungen live aus Berlin.Auch die phoenix runde widmet sich dem Thema um 0:10 Uhr mit dem Titel "Happy Birthday, USA - Wie groß ist Trumps Amerika?". Moderatorin Lena Mosel diskutiert mit Rieke Havertz (Die Zeit), dem Politikwissenschaftler Prof. Stephan Bierling (Universität Regensburg), der US-amerikanischen Autorin Jiffer Bourguignon sowie George Weinberg von den Republicans Overseas Germany über das 250-jährige Bestehen der USA und die transatlantischen Beziehungen.Den Auftakt des Themenschwerpunktes macht bereits am Samstagabend, 4. Juli, ab 20.15 Uhr die dreiteilige Dokumentation "Amerika - Traum und Wirklichkeit" sowie darauffolgend Terra-X-History: "Geheimes New York" und ein Porträt zu 100 Jahre Marilyn Monroe.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6306356