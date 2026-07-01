© Foto: Artur Widak - NurPhotoNach dem schwächsten Monat seit Juni 2022 rückt eine entscheidende Bitcoin-Zone näher. Hält sie nicht, droht der nächste brutale Rutsch.Bitcoin startet angeschlagen ins dritte Quartal. Die Kryptowährung rutschte zum Monatswechsel unter 60.000 US-Dollar und hat den schwächsten Monat seit Juni 2022 hinter sich. Im Juni verlor Bitcoin mehr als 20 Prozent, seit Jahresbeginn liegt das Minus bei rund 33 Prozent. Gleichzeitig legte der S&P 500 um mehr als 9 Prozent zu. Für Anleger rückt damit eine Marke immer stärker in den Mittelpunkt: 48.400 US-Dollar. Genau dort verläuft aus Sicht mehrerer Analysten die entscheidende Grenze zwischen später Bodenbildung und neuem Verkaufsdruck. Der …Den vollständigen Artikel lesen
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