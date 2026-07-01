Vergesst Tech-Euphorie und KI-Hype für einen Moment. Nach Jahren der absoluten US-Dominanz deutet sich an den Märkten eine fundamentale Rotation an. Während die Wall Street historisch überhitzt ist, liefert Europa plötzlich das bessere Chance-Risiko-Verhältnis. Wer jetzt umschichten will, findet hier die passenden ETF-Favoriten für die Trendwende. Die Experten von JPMorgan sagen für die Eurozone nach mageren Jahren ein kräftiges Comeback voraus: Sinkende Energiepreise, niedrigere Anleiherenditen und eine spürbare Konjunkturaufholung dürften vor allem im zweiten Halbjahr die Unternehmensgewinne antreiben. Strategiechef ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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