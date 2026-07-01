DJ Aktien Schweiz leichter - Lonza weiter aufwärts - Galderma mit FDA-Absage schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch erneut nachgegeben. Leicht bremsend wirkte die Geopolitik, auch wenn sich die Ölpreise davon nicht beeindruckt zeigten. Laut Insidern soll US-Präsident Donald Trump eine Rückkehr zu einem umfassenden Krieg mit dem Iran abgewogen haben, zunächst aber weiter auf Gespräche setzen.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 14.114 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 21,8 (Dienstag: 26,09) Millionen Aktien.

Erneut bremsten eher schwach im Markt liegende Index-Schwergewichte den SMI, die zudem als wenig konjunkturzyklisch gelten. Die beiden Pharmawerte Roche und Novartis gaben um bis zu 1,3 Prozent nach, Nestle tendierten knapp behauptet. Mit Swisscom gab eine weitere wenig zyklische Aktie um 2,4 Prozent nach und war das Schlusslicht. ABB verloren 1,6 Prozent. Die Aktie gab damit den Großteil des Gewinns vom Vortag wieder ab. Richemont kamen nach einer Abstufung durch Santander um 2,1 Prozent zurück.

Tagessieger im SMI waren Lonza, die mit einem Plus von 3,1 Prozent an die Gewinne vom Vortag anknüpften. Das Unternehmen hatte am Dienstag die Erweiterung von Produktionskapazitäten mitgeteilt. Am Berichtstag hatte der Auftragsentwickler eine erweiterte strategische Zusammenarbeit mit einem führenden US-Biopharmaunternehmen bekannt gegeben.

Der klare Vortagesverlierer Logitech konnte sich um 1,5 Prozent erholen.

In der zweiten Reihe rutschten Galderma um knapp 3 Prozent ab. Hier drückte die Nachricht, dass der Hautpflege-Spezialist erneut keine Zulassung von der US-Arzneimittelbehörde FDA für seinen neuesten Botox-Konkurrenten erhalten hatte. Tecan machten einen Satz um 8,5 Prozent nach oben, angetrieben von einer Hochstufung auf "Kaufen" durch die UBS.

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July 01, 2026 11:41 ET (15:41 GMT)

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