1,5 Prozent der AT&S-Aktien sind zum Verkauf draußen. Wer greift zu und zu welchem Preis? Schau, ich verstehe, wieso die Privatstiftungen von Willi Dörflinger (sitzt noch als Ehrenmitglied im Aufsichtsrat) und des verstorbenen Hannes Androsch bei der AT&S AG Kasse machen wollen. Bei der Kursexplosion von 1.129 Prozent auf Einjahressicht wäre es ja fast fahrlässig, nicht ein paar Gewinne mitzunehmen. Die 1,5 Prozent - sind laut Bloomberg 567.000 Aktien - spülen den beiden Stiftungen insgesamt rund 120 Millionen Euro rein. Die Dörflinger Privatstiftung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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