Österreichs Hauptversammlungen sind nicht für Überraschungen bekannt, sie laufen meist mit der stillen Effizienz einer gut getakteten Straßenbahn (für die Wiener: "Bim"). Und doch erzählt die aktuelle HV-Saison 2026 eine etwas deutlichere Geschichte. Institutionelle Investoren und Stimmrechtsberater werden lauter und kritischer. Eine Analyse von Embera Partners exklusiv für den Börsianer. In einem Markt, in dem die Mehrzahl der Unternehmen am unteren Ende der Marktkapitalisierung liegt und zunehmend Schwierigkeiten hat, ausländisches Kapital anzuziehen, sollten die Governance-Bedenken des Kapitalmarkts eigentlich ernster genommen werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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