Gesehen und gesehen werden. Davon machten die 1.400 Gäste und Kapitalmarktteilnehmer beim Sommerfest der Raiffeisenlandesbank OÖ AG gestern in Wien Gebrauch. Ich verstehe ja, dass man sich rausputzt für so ein Fest, aber Sakko und Krawatte waren gestern schon Tortur. Die Hitze hielt jedoch nicht davon ab, dem Ruf von Generaldirektor Reinhard Schwendtbauer nach Wien auf die Reiterplattform der Albertina zu folgen. Wie mir ein CEO lakonisch zuflüsterte: "Wir wollen alle eine Finanzierung." 1.400 Gäste des Sommerfests der RLB OÖ AG, darunter zahlreiche Unternehmenschefs, Vorstände, Interessensvertreter und Politiker wie etwa Claudia Bauer, Wolfgang Hattmannsdorfer und Klaudia Tanner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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