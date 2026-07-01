Die Reform der privaten geförderten Altersvorsorge ist beschlossene Sache, zum 01.01.2027 soll es losgehen. Konkrete Lösungen und Plattformen haben bisher vor allen Investmenthäuser bekannt gegeben. Die Versicherer üben sich aktuell noch in Zurückhaltung. Warum ist das so? AssCompact hat in der Branche nachgefragt. Alle Schalter im Bereich der Altersvorsorge in Deutschland stehen auf Reform. Während die Vorschläge der Rentenkommission für die gesetzliche Rente und für die betriebliche Altersvorsorge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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