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Die Ethereum Foundation hat gerade 54 Stellen gestrichen, rund 20 Prozent ihrer Belegschaft, und ihr Budget um 40 Prozent gekuerzt. ETH notiert dabei etwa 68 Prozent unter dem Hoch vom August 2025 und fiel am 1. Juli weiter in Richtung 1.560 Dollar. Trotzdem antworten grosse Halter mit Ueberzeugung, denn SharpLink hat in vier Tagen 39.196 ETH fuer 62 Millionen Dollar gekauft. BitMine kontrolliert inzwischen rund 5,7 Millionen ETH im Wert von fast 9 Milliarden Dollar. Der Angst und Gier Index steht bei 11 und damit tief in der Extremangst. Die Ethereum Prognose steht damit zwischen einem schwachen Chartbild und starker Akkumulation grosser Adressen. Dieser Artikel zeigt, wo ETH heute steht und welche Kursziele Analysten nennen. Er ordnet den Umbau der Stiftung und die Wal Kaeufe ein. Am Ende steht ein Blick darauf, wohin diese Ueberzeugung als Naechstes fliesst.

Ethereum Prognose zwischen Stiftungsumbau und Wal Kaeufen

Die Ethereum Foundation kuendigte den Umbau am 23. Juni an und trennte sich von 54 Mitarbeitern, waehrend sie ihr Budget um 40 Prozent senkte, wie CoinDesk berichtet. Neun fuehrende Koepfe haben die Stiftung seit Januar verlassen, darunter beide Co Direktoren. Das Ziel ist ein schlankeres Modell, das langfristig nur noch etwa 5 Prozent des Vermoegens pro Jahr ausgibt. Parallel startete mit Ethlabs eine neue unabhaengige Organisation, getragen von grossen Haltern. Die Ethereum Prognose liest sich fuer manche in der Branche als Zeichen, dass das Oekosystem reifer und weniger von der Stiftung abhaengig wird.

Der Kurs spiegelt die Unsicherheit, denn ETH notiert laut Changelly nahe 1.560 Dollar und liegt damit rund 68 Prozent unter dem Hoch von fast 4.950 Dollar. Der RSI steht bei 29 und signalisiert ueberverkaufte Bedingungen, waehrend die Unterstuetzung zwischen 1.500 und 1.600 Dollar haelt. Ein Schluss ueber 1.708 Dollar wuerde eine Erholung Richtung 1.865 Dollar bestaetigen. Standard Chartered sieht fuer ETH langfristig 7.000 bis 9.000 Dollar in diesem Zyklus. Die Ethereum Prognose bleibt auf dem Tageschart baerisch, doch der langfristige Fall bleibt bestehen.

Gleichzeitig verzeichneten Spot ETFs sieben Wochen in Folge Abfluesse von fast einer Milliarde Dollar, und ueber fuenf Stunden bis zum 30. Juni flossen weitere 8 Millionen Dollar in Stablecoins. ETH bietet ein gemessenes Plus von 3x bis 5x, falls die Erholung greift, und diese Decke erklaert, warum Presale Einstiege mit hoeherem Potenzial weiter Kapital anziehen. Waehrend die Stiftung Kosten senkt und Treasuries Millionen an ETH stapeln, waechst der Abstand zwischen denen, die zuerst handeln, und denen, die folgen. Die Frage ist, wo dieser Vorsprung heute schon am groessten ist.

Pepeto faengt die Ueberzeugung der Wale in einer frueheren Phase ein

Der wachsende Abstand zwischen ersten und folgenden Kaeufern verschiebt die Aufmerksamkeit auf eine fruehere Phase. Waehrend ETH Wale ihre Positionen leise fuellen, faengt ein Projekt dasselbe Muster in einem frueheren Stadium ein. Pepeto ist eine funktionierende Handelsplattform fuer den alltaeglichen Kaeufer, der Maerkte erst betritt, nachdem grosse Wallets ihre Positionen bereits bezogen haben. PepetoSwap fuehrt Trades zwischen Token ohne Gebuehren aus, und der Risk Scorer prueft jeden Vertrag, bevor ein Kaeufer Kapital einsetzt, sodass jeder auf der Plattform einen Schutz erhaelt, der frueher Profis vorbehalten war.

Waehrend die Ethereum Foundation Kosten senkt und Treasuries Millionen an ETH stapeln, waechst der Abstand zwischen den ersten und den folgenden Kaeufern weiter. Pepeto wurde gebaut, um diesen Abstand zu verkleinern. Ueber 10 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, waehrend der Angst und Gier Index bei 13 steht, was bedeutet, dass Kapital hereinkommt, waehrend der Rest des Marktes flieht. Der Mitgruender, der den originalen Pepe Coin schuf, verwandelte bereits 420 Billionen Token ohne Produkte in eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar.

Eine Position zu 0,0000001871 Dollar kauft Millionen Token zu einem Preis, den es nach dem Binance Listing nicht mehr geben wird. Einige Analysten halten aus diesem Einstieg ein Vielfaches fuer moeglich, doch die Zahlen bleiben an das Listing gebunden. Sicherheit entsteht hier dadurch, dass SolidProof jeden einzelnen Vertrag auditiert und den Code freigegeben hat, noch bevor der Presale startete. Ein ehemaliger Binance Experte begleitet den Listing Prozess, und wer jetzt einsteigt, sammelt ein, wenn das Listing jede Presale Position in einen Live Markt ueberfuehrt.

Keine Ethereum Prognose auf irgendeinem Chart liefert diese Art von Rendite fuer jemanden, der sich vor dem Schliessen des Fensters bewegt. Genau darin liegt der Unterschied zwischen dem geduldigen Halten von ETH und dem fruehen Einstieg in einen Presale.

Fazit zur Ethereum Prognose und warum Pepeto die Rechnung aendert

Die Ethereum Prognose ist an der Oberflaeche baerisch, und ETH bleibt ein solides Investment fuer die Zyklus Beteiligung. Doch ETH ist gerade nicht der Einstieg mit der hoechsten Ueberzeugung. Pepeto ist die Antwort, die Halter auf der Suche nach Rendite abwaegen sollten, bevor das Listing kommt und der Presale Einstieg schliesst. Jeder fruehe ETH Halter, der 2017 und 2021 den Wal Wallets folgte, wuenschte sich spaeter, mehr eingesetzt zu haben. Genau dieses Signal blinkt jetzt, waehrend ueber 10 Millionen Dollar waehrend extremer Angst in den Presale flossen. Wer jetzt einsteigt, sichert sich die Chance, die das Listing liefert, und wer dieses Fenster verpasst, koennte die staerkste Bewegung des Zyklus verpassen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Haeufig gestellte Fragen

Was zeigt die Ethereum Prognose fuer 2026?

Die Ethereum Prognose bleibt kurzfristig baerisch, denn ETH notiert nahe 1.560 Dollar und rund 68 Prozent unter dem Hoch von 2025. Standard Chartered sieht langfristig 7.000 bis 9.000 Dollar, waehrend die Unterstuetzung bei 1.500 Dollar liegt und der RSI ueberverkaufte Bedingungen zeigt.

Warum ziehen Anleger neben ETH einen Presale in Betracht?

Der aktuelle Einstieg kostet einen Bruchteil eines Cents, und einige Analysten sehen vor dem Binance Listing ein deutliches Aufwaertspotenzial. Details dazu finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website, wo der Presale waehrend der Angst ueber 10 Millionen Dollar erreicht hat.