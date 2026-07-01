Wien/Köln (ots) -Katharina Schneider, CEO von Permedio, zeigt warum die eigene DNA nicht nur in Forschung und Medizin, sondern auch im Alltag eine immer größere Rolle spielen sollte.Katharina Schneider, CEO von Permedio, begann ihre Keynote beim Greator Festival in Köln mit einer wahren Kriminalgeschichte. Der ungewöhnliche Einstieg machte deutlich: Genetik ist längst in der Realität angekommen. Sie spielt nicht nur in Forschung und Medizin eine Rolle, sondern hat bereits Einzug in Gerichtssäle gefunden. In einzelnen Fällen werden genetische Informationen herangezogen, um menschliches Verhalten, Veranlagungen und Verantwortlichkeit differenzierter zu betrachten. Teilweise kann dies sogar Auswirkungen auf das Strafausmaß haben.Genau daraus leitete Schneider die zentrale Frage ihres Vortrags ab: Wenn Genetik bereits in der Justiz berücksichtigt wird, warum nutzen wir sie dann noch so wenig im Alltag, wenn es um Gesundheit, Ernährung, Leistungsfähigkeit, Stressresilienz oder den Umgang mit Medikamenten geht?Mit diesem starken Impuls brachte Permedio erstmals das Thema Genetik auf die Greator-Bühne. Das Festival fand am 26. und 27. Juni 2026 in Köln statt und zählt mit knapp 15.000 Besucherinnen und Besuchern zu den größten Veranstaltungen Europas für persönliche Weiterentwicklung. Im Mittelpunkt standen Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und Innovation. Permedio erweiterte diese Themen um eine medizinisch fundierte Perspektive und zeigte, wie eng Gesundheit, Persönlichkeit und Leistungsfähigkeit mit den individuellen genetischen Voraussetzungen eines Menschen verbunden sind.Genetik als neuer Schlüssel zur persönlichen EntwicklungKatharina Schneider, bekannt als Investorin aus der Puls4-Start-up-Show "2 Minuten 2 Millionen" und Geschäftsführerin von Permedio, hielt am Freitag, den 26. Juni, eine Keynote über die Bedeutung der Genetik für Gesundheit, Ernährung, Persönlichkeit, Stressresilienz und individuelle Leistungsfähigkeit.Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur die Wissenschaft, sondern auch ihre persönliche Geschichte. Schneider schilderte, wie die Erkenntnisse aus ihrer eigenen genetischen Analyse zu einem Wendepunkt wurden. Das Wissen über ihre genetischen Voraussetzungen veränderte ihre Herangehensweise an Gesundheit, Energie und Leistungsfähigkeit nachhaltig und wurde sowohl im beruflichen als auch im privaten Alltag zu einem echten Gamechanger."Viele Menschen suchen nach der richtigen Ernährung, dem passenden Training, mehr Energie oder mentaler Stärke. Doch was, wenn viele Antworten nicht in allgemeinen Programmen liegen, sondern in der eigenen DNA?", sagt Katharina Schneider. "Genetik ersetzt keine Eigenverantwortung. Aber sie kann helfen zu verstehen, warum bestimmte Ernährungsformen, Routinen, Trainingsmethoden oder Persönlichkeitsstrategien bei manchen Menschen funktionieren und bei anderen nicht."Damit stellte Schneider eine zentrale These in den Raum: Persönlichkeitsentwicklung endet nicht beim Mindset. Wer Menschen wirklich individuell begleiten möchte, sollte auch ihre biologischen Voraussetzungen besser verstehen.Martina Reuter: Vom Übergewicht zur KraftsportlerinBesonders greifbar wurde das Thema durch TV-Moderatorin Martina Reuter. Gemeinsam mit Katharina Schneider zeigte sie auf der Bühne, wie personalisierte Genetik Leben verändern kann. Reuter berichtete, wie ihr die genetische Analyse von Permedio dabei half, ihren Körper besser zu verstehen und ihren Lebensstil gezielter auf ihre individuellen Voraussetzungen abzustimmen.Das Ergebnis war weit mehr als eine Gewichtsabnahme von 55 Kilogramm. Aus einer Frau mit starkem Übergewicht wurde eine ambitionierte Kraftsportlerin und Bodybuilderin. Heute steht Reuter für mehr Energie, Disziplin und ein völlig neues Lebensgefühl."Viele Menschen kämpfen jahrelang gegen ihren Körper, anstatt ihn wirklich zu verstehen. Genau hier kann Genetik einen neuen Zugang schaffen", so Schneider. "Wenn man weiß, wie der eigene Körper auf Ernährung, Bewegung, Stress oder bestimmte Routinen reagiert, können Entscheidungen bewusster und individueller getroffen werden."Die eigene DNA als biologische GebrauchsanweisungIn ihrer Keynote zeigte Schneider, dass Genetik weit mehr ist als sichtbare Merkmale wie Augenfarbe, Haarfarbe oder Körpergröße. Genetische Analysen können Hinweise darauf geben, wie Menschen Nährstoffe verstoffwechseln, auf Stress reagieren, Medikamente aufnehmen oder welche Persönlichkeitsmerkmale genetisch mitgeprägt sind.Gerade im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung sei dieser Blick besonders relevant. Denn oft werde versucht, Menschen nach allgemeinen Strategien zu optimieren. Permedio verfolgt einen anderen Ansatz: Der Mensch soll individueller betrachtet werden, mit seinen Stärken, Veranlagungen, Belastbarkeiten und biologischen Voraussetzungen."Wir erleben gerade einen Wandel: Gesundheit wird persönlicher, Prävention individueller und Leistungsfähigkeit differenzierter betrachtet", sagt Schneider. "Die DNA ist keine starre Vorhersage. Aber sie kann eine wertvolle Orientierung geben, um den eigenen Körper und die eigene Persönlichkeit besser zu verstehen."Großer Andrang am Permedio-MessestandAuch abseits der Bühne war das Interesse groß. An beiden Festivaltagen informierte das Permedio-Team am eigenen Messestand über genetische Analysen und beriet zahlreiche Besucherinnen und Besucher persönlich. Für die Festivalgäste gab es zudem ein eigenes "Permedio Greator Package". Besonders nach der Keynote kamen viele Interessierte direkt zum Stand, um mehr über die Tests und ihre individuellen Einsatzmöglichkeiten zu erfahren. Trotz großer Hitze war der Andrang hoch.Mit der Teilnahme am Greator Festival 2026 setzte Permedio ein klares Zeichen: Genetische Analysen sind kein abstraktes Zukunftsthema. Sie können bereits heute dabei helfen, persönliche Entscheidungen bewusster, fundierter und individueller zu treffen. Ob Ernährung, Bewegung, Stress, Medikamente oder Persönlichkeit - der Blick in die eigene DNA eröffnet neue Möglichkeiten für ein Leben, das besser zu den eigenen Voraussetzungen passt.Mehr Infos zu Permedio und den genetischen Analysen hier www.permedio-genetik.com (https://permedio-genetik.com/)Pressekontakt:Permedio International GmbHAngelique SturmlechnerTelefon: +43 664 411 01 76E-Mail: presse@permedio.atWebsite: https://permedio-genetik.comOriginal-Content von: Permedio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179281/6306368