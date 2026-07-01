Traditionell gibt die Maschinenfabrik Berthold Hermle - kurz: Hermle - zur Hauptversammlung (HV) einen Überblick zum Verlauf der ersten fünf Monate des aktuellen Geschäftsjahres. Da macht auch die HV am 1. Juli 2026 in Gosheim keine Ausnahme. Für den Aktienkurs des Fräsmaschinenherstellers hat der künftige CEO Benedikt Hermle derweil gute Nachrichten, selbst wenn der Ausblick zu den operativen Kennzahlen für 2026 "erneut einem Blick in die Glaskugel gleicht", wie Hermle auf der HV laut Redetext betont. Die entscheidende Botschaft ist aber, dass sich Umsatz und Ergebnis bislang so gut entwickelt haben, dass aus heutiger Sicht sogar das obere Ende der bisherigen Prognosespanne möglich scheint. So kamen die Umsätze in den ersten fünf Monaten 2026 um 9 Prozent auf 194,4 Mio. Euro voran. Das Betriebsergebnis hat sich ebenfalls verbessert - konkrete Zahlen nennt das Unternehmen aber nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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