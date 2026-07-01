Der DAX hat am Mittwoch die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten zurückerobert. Konkret ging der Leitindex mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 25.040,28 Punkten aus dem Handel. Besonders stark zeigten sich die Papiere von SAP und Rheinmetall, welche beide in den vergangenen Monaten kräftig unter die Räder gekommen waren.Getragen von einer Erholung der Rüstungswerte setzten sich die Aktien von Rheinmetall mit einem Kurssprung von sechs Prozent an die DAX-Spitze. Bereits den dritten Tag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär