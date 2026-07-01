© Foto: NDZ/STAR MAX/IPx - STRMXS&P 500 und Nasdaq lieferten das beste Quartal seit 2020. Doch selbst Wall-Street-Bullen werden nervös, weil der Markt jetzt an mehreren Fronten verwundbar wird.Nach einem extrem starken zweiten Quartal wächst selbst unter bullishenWall-Street-Strategen die Angst vor einem Rückschlag. Der S&P 500 legte seit Anfang April um rund 15 Prozent zu und erzielte damit laut FactSet die beste Quartalsperformance seit Juni 2020. Der Nasdaq Composite kam auf ein Plus von über 21 Prozent. Getrieben wurde die Rallye vor allem von der KI-Fantasie, stark nach oben revidierten Gewinnschätzungen und einem regelrechten Ansturm auf Halbleiterwerte. Der Star des Quartals war der PHLX Semiconductor Index (SOX) …
Enthaltene Werte: US7960502018,US6311011XXX,US78378X1XXX,2455711,US46138G6XXXDen vollständigen Artikel lesen
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