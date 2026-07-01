Die Meta-Aktie zählt heute zu den stärksten Werten an der Nasdaq. Auslöser ist ein Bericht über ein mögliches neues Geschäftsfeld, das dem Konzern künftig eine zusätzliche Einnahmequelle eröffnen könnte. Gleichzeitig rückt die Aktie aus charttechnischer Sicht an eine entscheidende Widerstandszone heran. Neue KI-Pläne begeistern die Anleger Meta konnte heute zeitweise um mehr als +10% zulegen. Hintergrund sind Berichte, wonach das Unternehmen den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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