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Bitcoin ist im Juni um über 20 Prozent gefallen und notiert am 1. Juli 2026 bei rund 58.300 Dollar. Die Spot-Bitcoin-ETFs haben im Juni 4,5 Milliarden Dollar an Abflüssen verzeichnet, den schlimmsten Monat seit ihrer Einführung im Januar 2024. Der Fear and Greed Index steht bei 12 und signalisiert extreme Angst, wie sie zuletzt im Bärenmarkt 2022 herrschte. Die Bitcoin Prognose für Juli sieht einen möglichen Erholungsversuch in Richtung 62.000 bis 65.000 Dollar vor, falls die Unterstützung bei 58.000 Dollar hält. Doch selbst im besten Szenario bleiben die Renditen eines Billionen-Dollar-Assets begrenzt. Historisch gesehen entstehen die größten Gewinne nicht bei den etablierten Coins, sondern bei frühen Einstiegen in verifizierte Projekte während genau solcher Angstphasen. Dieser Artikel untersucht die Bitcoin Prognose im Kontext der ETF-Abflüsse und zeigt, welche Einstiege das höhere Potenzial bieten. Wer die Daten hinter der Angst versteht, erkennt Muster, die sich in jedem Zyklus wiederholen. Die Frage ist nicht, ob Bitcoin sich erholt, sondern welcher Einstieg die größere Wirkung entfaltet.

Bitcoin Prognose unter Druck nach ETF-Rekordabflüssen und Marktangst

Bitcoin handelt am 1. Juli 2026 bei rund 58.300 Dollar und liegt damit 54 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.272 Dollar aus dem Oktober 2025. Die Bitcoin Prognose von Changelly nennt einen Durchschnittskurs von 92.174 Dollar für Juli 2026, wobei die Spanne zwischen 91.945 und 92.404 Dollar liegt. Diese Zahlen klingen optimistisch, doch die aktuelle Marktlage erzählt eine andere Geschichte. Der 50-Tage-Durchschnitt fällt, der RSI liegt bei 29,90 im überverkauften Bereich, und laut Changelly signalisieren 31 technische Indikatoren ein bärisches Bild gegenüber nur 4 bullischen Signalen.

Die Spot-Bitcoin-ETFs haben den schlimmsten Monat seit ihrer Einführung erlebt, mit Nettoabflüssen von 4,5 Milliarden Dollar im Juni 2026 laut Coinbase. Das verwaltete Vermögen ist von über 104 Milliarden Dollar auf rund 80 Milliarden Dollar gefallen. Die Bitcoin Prognose wird durch diesen institutionellen Rückzug erheblich belastet. Strategy, ehemals MicroStrategy und einer der größten Unternehmenshalter von Bitcoin, hat erstmals 32 BTC verkauft, um Dividenden zu finanzieren. Obwohl der Betrag marginal ist, bricht diese Aktion das Narrativ des unbegrenzten Kaufens.

Die Bitcoin Prognose für den Juli hängt davon ab, ob Käufer die Unterstützung bei 58.200 Dollar verteidigen und den 20-Tage-EMA bei 62.450 Dollar zurückerobern können. Ein Durchbruch über 64.000 Dollar könnte eine Erholung in Richtung 66.600 bis 67.600 Dollar auslösen. Selbst eine Erholung auf 92.000 Dollar würde bei einer Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar nur begrenzte Renditen bieten. In einem Markt, der nach höheren Multiplikatoren sucht, rücken Projekte in den Fokus, die bereits funktionieren und deren Listing-Ereignis die gesamte Mathematik verändert.

Pepeto ($PEPETO)

Während die Bitcoin Prognose die Bildschirme mit Nachrichten über die größte Kryptowährung unter 60.000 Dollar füllt, baut Pepeto einen Handelsplatz auf, der darauf ausgerichtet ist, Presale-Positionen in Vermögen am Tag des Listings zu verwandeln. Ob institutionelle Halter verkaufen oder Privatanleger von der Angst gelähmt sind, der Bedarf an einem gebührenfreien Tauschsystem und Vertragssicherheitsprüfungen betrifft jede Wallet, die gerade Token hält.

Pepeto funktioniert unabhängig davon, in welche Richtung sich Bitcoin bewegt, weil PepetoSwap und der Risiko-Scanner jedem Händler dienen, der sicher kaufen und ohne Gebühren handeln möchte. Diese permanente Nachfrage schafft eine starke Basis, und Analysten sehen ein Potenzial, das weit über das hinausgeht, was Bitcoin bei 58.300 Dollar bieten kann. Der Pepeto-Handelsplatz erklärt auch, warum das Projekt immer wieder in der Bitcoin-Berichterstattung neben Large-Cap-Analysen auftaucht.

Der Risiko-Scanner markiert gefährliche Token, bevor auch nur ein Dollar investiert wird, und PepetoSwap führt jeden Handel ohne Kosten durch, sodass Gebühren die Position niemals schrumpfen lassen. Sämtliche Smart Contracts hinter dem Presale haben eine vollständige Prüfung durch SolidProof erhalten, wobei das Audit-Unternehmen den gesamten Code vor dem Start des Presales auf Sicherheitslücken und Schwachstellen untersucht und verifiziert hat.

Der Erbauer des originalen Pepe-Coins führt das Pepeto-Team, und ein ehemaliger Binance-Experte leitet die technische Entwicklung. Der originale Pepe-Coin wuchs auf eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar mit 420 Billionen Token, obwohl kein einziges Produkt dahinter stand. Das bedeutet, dass das Erreichen dieses Niveaus vom aktuellen Einstiegspreis von 0,0000001871 Dollar mit einem bereits laufenden Handelsplatz ein Vielfaches des Einsatzes ergeben könnte. Über 10 Millionen Dollar während extremer Angst investiert zeigt, dass große Wallets das Ergebnis bereits kalkuliert haben, und die Bitcoin Prognose bestätigt, dass wartendes Kapital früher oder später Renditen sucht, die Large Caps nicht bieten können.

Fazit zur Bitcoin Prognose und dem Presale den die Wale bereits gefunden haben

Die Bitcoin Prognose zeigt ETF-Rekordabflüsse und einen Kurs unter 60.000 Dollar, und die Angst ist real. Doch über 10 Millionen Dollar, die während extremer Angst in einen Presale fließen, sind keine Panik, sondern Präzision. Frühe Bitcoin-Halter verwandelten kleine Beträge in Vermögen, indem sie Muster erkannten, die andere ignorierten. Pepeto, vom selben Erbauer mit verifizierten Tools und nahendem Binance-Listing, bietet diesen Weg erneut. Der Unterschied zwischen Portfolios, die Leben verändern, und solchen, die stagnieren, war nie Intelligenz. Wer dem Kapital folgte, während der Einstieg offen war, gewinnt, und die Wallets, die jetzt einsteigen, sind die Referenz des nächsten Zyklus.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die wichtigste Nachricht zur Bitcoin Prognose heute?

Die Bitcoin Prognose wird durch den schlimmsten ETF-Monat seit Einführung der Spot-Produkte belastet. Im Juni 2026 flossen 4,5 Milliarden Dollar aus den Fonds ab, und der Fear and Greed Index steht bei 12 in extremer Angst. Die Unterstützung bei 58.200 Dollar entscheidet über die Richtung im Juli.

Warum fließt Kapital in den Pepeto-Presale, während Bitcoin fällt?

Über 10 Millionen Dollar investiert während des Abschwungs zeigt, dass informierte Anleger die aktuelle Phase als Einstiegsfenster betrachten. Die offizielle Pepeto-Website zeigt funktionierende Tools und ein nahendes Binance-Listing, das den Übergang vom Presale-Preis zum öffentlichen Marktpreis auslöst.