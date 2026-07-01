Neue konfigurationsbezogene Vertriebsanalysefunktion verbindet Kundenanforderungen, Konfigurationsentscheidungen sowie Geschäftsergebnisse, um Erfolgsquoten, Margen und Produktstrategie zu optimieren.

Tacton, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Konfiguration, Preisgestaltung und Angebotserstellung (CPQ) für Hersteller komplexer Produkte, gab heute die Einführung von Portfolio Performance Intelligence bekannt, einer neuen Analysefunktion, die Herstellern helfen soll zu verstehen, warum Produkte erfolgreich sind, wo Margen entstehen oder verloren gehen und welche Entscheidungen regelmäßig zu erfolgreichen Geschäftsergebnissen führen.

Herstellern fehlt es nicht an Daten. Ihnen fehlt der Kontext, den sie benötigen, um zu verstehen, warum Produkte so abschneiden, wie sie abschneiden, und warum Kunden sich für sie entscheiden.

ERP-Systeme zeigen, was verkauft wurde, CRM-Plattformen verfolgen Verkaufschancen und BI-Tools visualisieren Trends. Wenn Hersteller jedoch verstehen wollen, welche Kundenanforderungen die Nachfrage antreiben, welche Konfigurationen regelmäßig erfolgreich sind oder warum Margen je nach Produkt, Region oder Segment variieren, bleiben die Antworten häufig unklar.

Das liegt daran, dass die wichtigste Erkenntnisebene, nämlich die Verbindung zwischen Kundenbedürfnissen, Konfigurationsentscheidungen und Geschäftsergebnissen, nur innerhalb von CPQ vorhanden ist.

"Mit zunehmender Produktkomplexität und weiter steigendem Margendruck benötigen Hersteller mehr als nur historische Berichte", sagte Jesper Alfredsson, Produktvorstand bei Tacton. "Portfolio Performance Intelligence erweitert Tacton CPQ um konfigurationsbezogene Vertriebsanalysen und unterstützt Teams dabei, direkte Einblicke darin zu gewinnen, wie Produkt-, Preis- und Konfigurationsentscheidungen Geschäftsergebnisse beeinflussen, damit sie schneller und mit größerer Sicherheit handeln können."

Portfolio Performance Intelligence ist direkt in Tacton CPQ integriert und verbindet Kundenanforderungen, Konfigurationsentscheidungen, Preisgestaltung sowie Geschäftsergebnisse, damit Hersteller verstehen, was Umsatz, Marge und Portfolio-Performance antreibt. Indem sichtbar wird, welche Konfigurationen, Funktionen und Preisentscheidungen regelmäßig zu erfolgreichen Ergebnissen führen, können Hersteller erfolgreiche Ansätze auf Produkte, Regionen sowie Kundensegmente übertragen.

Mit Portfolio Performance Intelligence können Produkt-, Vertriebs- und kaufmännische Teams:

Konfigurationsmuster erkennen, die regelmäßig zu Erfolgen führen

Verstehen, welche Produkte, Funktionen und Kombinationen Margen sichern

Unnötige Portfoliokomplexität und leistungsschwache Varianten reduzieren

Die Vertriebsgeschwindigkeit erhöhen, indem sie erkennen, wo Geschäfte langsamer werden oder ins Stocken geraten

Künftige Entscheidungen zu Preisgestaltung, Portfolioprognosen und Go-to-Market verbessern

Anders als traditionelle Analyseumgebungen, die eine manuelle Datenvorbereitung und die Nachbildung komplexer Produktlogik erfordern, wurde Portfolio Performance Intelligence speziell für die konfigurierbare Fertigung entwickelt und ist direkt in Tacton CPQ eingebettet, wo Kundenanforderungen zu Produkt-, Preis- und Konfigurationsentscheidungen werden.

Da Hersteller unter zunehmendem Druck stehen, Komplexität zu beherrschen, Effizienz zu steigern und Rentabilität zu sichern, ist es entscheidend, Entscheidungen mit Ergebnissen zu verknüpfen.

Portfolio Performance Intelligence ist die neueste Funktion innerhalb von Tacton Insights Analytics, der eingebetteten Analyseplattform von Tacton, die Herstellern helfen soll, den vollen Wert von CPQ-Daten zu erschließen. Die Plattform umfasst außerdem Behavior Engagement Analytics, eine Funktion, die Transparenz über CPQ-Akzeptanz und -Nutzung bietet.

Portfolio Performance Intelligence wird im Juli 2026 verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie hier.

Über Tacton

Tacton ist ein weltweit führender Anbieter von Software für Hersteller komplexer, hochgradig konfigurierbarer Produkte. Tacton bietet die käuferorientierte Smart Factory, die die Interaktion mit dem Käufer mit der Konstruktion und der Auftragsabwicklung über eine einzige Informationsquelle verbindet.

Durch die Zusammenführung von Konfiguration, Preisgestaltung und Angebotserstellung, Konfigurationslebenszyklusmanagement und konfigurierter Auftragsabwicklung unterstützt Tacton Hersteller dabei, Komplexität zu bewältigen, Margen zu sichern und über den gesamten Lebenszyklus hinweg zuverlässig zu liefern.

Mit mehr als 26 Jahren Erfahrung unterstützt Tacton Hersteller weltweit und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, sowie in Chicago, USA. Erfahren Sie mehr unter www.tacton.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260630703113/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Gail Scibelli

gscibelli@marketbridge.com