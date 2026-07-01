Ein in seiner Klasse einzigartiges, krankheitsmodifizierendes therapeutisches Aerosol, das auf mechanosensitive Ionenkanäle abzielt, tritt in Großbritannien in die klinische Phase-2-Bewertung ein

SC Therapeutics, ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das Pionierarbeit bei Therapien leistet, die mechanosensitive Ionenkanäle (MSCs) deaktivieren, um Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu behandeln, gibt heute den Start der REACH2-Studie bekannt. Die Studie wird den führenden Produktkandidaten des Unternehmens bei Patienten mit refraktärem chronischem Husten (RCC) untersuchen einer schwerwiegenden Erkrankung, für die es derzeit keine krankheitsmodifizierenden Behandlungsmöglichkeiten gibt. Die Studie wird in drei großen Husten-Zentren in ganz Großbritannien durchgeführt.

Ein neuartiger, krankheitsmodifizierender Wirkmechanismus

SC0032, der am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat von SC Therapeutics, ist ein firmeneigenes therapeutisches Aerosol, das ausschließlich aus Ionen besteht, die in den menschlichen Atemwegen endogen vorkommen. Im Gegensatz zu aktuellen symptomatischen Prüfpräparaten darunter P2X3-Rezeptorantagonisten und Neurokinin-1 (NK1)-Rezeptorantagonisten, die darauf abzielen, die neuronale Überempfindlichkeit durch Rezeptorblockade zu dämpfen zielt der Ansatz von SC0032 direkt auf die vorgelagerten entzündlichen Auslöser des chronischen Hustens ab. Indem der Produktkandidat die Kompression der an der Überempfindlichkeit bei chronischem Husten beteiligten MSCs lindert, wirkt er auf die pathophysiologische Ursache der Erkrankung in den Atemwegen ein und nicht auf deren nachgelagerte Manifestationen.

Dieser mechanistische Unterschied positioniert SC0032 als potenziell krankheitsmodifizierendes Mittel. Da die therapeutische Wirkung auf die Normalisierung der abnormen MSC-Aktivität abzielt und nicht auf die vorübergehende Unterdrückung der Hustenreflexsignale, geht das Unternehmen davon aus, dass die Behandlung einen dauerhaften Nutzen erzielen könnte, der über den aktiven Dosierungszeitraum hinaus anhält ein charakteristisches Merkmal, das das Produkt von bestehenden symptomatischen Ansätzen unterscheidet.

Studienaufbau von REACH2

REACH2 ist eine randomisierte, placebokontrollierte Studie, die darauf ausgelegt ist, die Wirkungen des Produktkandidaten über einen dreiwöchigen Behandlungszeitraum bei Patienten mit RCC zu untersuchen. Im Einklang mit der mechanistischen Hypothese des Unternehmens zur Krankheitsmodifikation umfasst das Protokoll eine vierwöchige Nachbeobachtungsphase nach Beendigung der Verabreichung. Diese Nachbeobachtungsphase ist speziell darauf ausgelegt, festzustellen, ob der therapeutische Nutzen über die Behandlung hinaus anhält, und stellt somit einen entscheidenden frühen Test für die Dauerhaftigkeit der Wirkung dar, wodurch sich der Produktkandidat weiter von symptomatischen Alternativen abhebt. In der Studie wird die CoughMonitor Suite von Hyfe zur kontinuierlichen objektiven Hustenzählung eingesetzt.

Ein zentraler Aspekt des Studiendesigns von REACH2 ist die Berücksichtigung erheblicher täglicher Schwankungen in der Hustenhäufigkeit eine gut dokumentierte Herausforderung in der klinischen RCC-Forschung, die echte Behandlungseffekte verschleiern und die Interpretation der Studie erschweren kann. Um dem Rechnung zu tragen, wird der primäre Wirksamkeitsendpunkt der Studie sieben aufeinanderfolgende Tage objektiver Hustenüberwachung am Ende der Baseline-Phase mit sieben aufeinanderfolgenden Tagen der Überwachung am Ende der Behandlungsphase vergleichen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass dieser Ansatz der erweiterten kontinuierlichen Überwachung den Einfluss der täglichen Schwankungen deutlich reduzieren und dadurch die Robustheit und Interpretierbarkeit der Wirksamkeitsbewertung im Vergleich zu kürzeren oder weniger kontinuierlichen Messzeiträumen verbessern wird. Die Studie wird am Royal Brompton Hospital, am King's College Hospital und am Belfast City Hospital durchgeführt [https://www.isrctn.com/ISRCTN56616986].

"Wir sind begeistert von REACH2 und der damit verbundenen Möglichkeit, vorläufige Ergebnisse zur RCC-Behandlung aus REACH1 zu präzisieren, darunter die rasche Verringerung von Husten und Hustenanfällen sowie die allmählichere Abnahme der Hustenüberempfindlichkeit, die wir im Zuge der Herunterregulierung der an der Überempfindlichkeit beteiligten MSCs erwarten", sagte David A. Edwards, wissenschaftlicher Gründer und CEO von SC Therapeutics. "Die Erkenntnisse aus SC0032 werden dazu beitragen, die Behandlungsmöglichkeiten für viele Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verstehen, die mit einer dehydrierten Atemwegsschleimhaut einhergehen, einschließlich aller Ursachen für chronischen Husten."

Über refraktären chronischen Husten

Refraktärer chronischer Husten betrifft weltweit Millionen von Patienten, bei denen Standardbehandlungen keine ausreichende Linderung bewirken. Die Erkrankung ist durch eine Hustenüberempfindlichkeit gekennzeichnet bei der die Schwelle für den Hustenreflex pathologisch gesenkt ist -, was zu anhaltendem, oft behinderndem Husten führt, der die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt. Trotz der zunehmenden Anerkennung der Krankheitslast sind die zugelassenen Therapien nach wie vor begrenzt, und keine von ihnen hat krankheitsmodifizierende Eigenschaften gezeigt. Mechanosensitive Ionenkanäle haben sich als vielversprechendes therapeutisches Ziel herausgestellt, da sie mechanische Reize weiterleiten und so den überempfindlichen Hustenreflex auslösen.

Über SC Therapeutics

SC Therapeutics, ehemals Sensory Cloud Inc, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von First-in-Class-Therapien konzentriert, welche mechanosensitive Ionenkanäle deaktivieren, die an Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen beteiligt sind. Die firmeneigene Plattform nutzt die Biologie endogener Ionen in den Atemwegen, um die Aktivität mechanosensitiver Ionenkanäle (MSC) zu modulieren, mit dem Ziel, krankheitsmodifizierende Ergebnisse bei Erkrankungen zu erzielen, die durch abnorme mechanische Signalübertragung verursacht werden. SC Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zum Design und zu den Zielen der klinischen Studie REACH2, zu den potenziellen krankheitsmodifizierenden Eigenschaften von SC0032 sowie zu erwarteten klinischen und regulatorischen Meilensteinen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. SC Therapeutics übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260630727317/de/

Contacts:

Medienkontakt

Jack Taylor PR

sensorycloud@jacktaylorpr.com