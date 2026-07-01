Palantir-CEO Alex Karp hat am Mittwoch die beiden KI-Schmieden Anthropic und OpenAI kritisiert - zumindest indirekt. "Ich will sie nicht schlechtreden, aber irgendetwas ist völlig schiefgelaufen", sagte er gegenüber CNBC mit Blick auf das Token-Modell, das die beiden Unternehmen verwenden, und die damit einhergehenden explodierenden Kosten."Die verbreitete Haltung unter den Unternehmen hierzulande ist: Ich mache es mir bequem und vertrödele meine Zeit mit Tokens." Weil die KI-Kosten steigen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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