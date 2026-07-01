© Foto: unsplash.comDer Absturz des Yen auf ein neues Vier-Jahrzehnte-Tief macht deutlich: Japan setzt zwar Milliarden für die Stützung seiner Währung ein - doch die Bank of Japan (BOJ) wird den Crash nicht verhindern können.DIe Bank of Japan (BoJ) hat eine magische Marke, die der Yen nicht überschreiten solle: das sind 160 Yen pro US-Dollar. Am Dienstag fiel die japanische Währung auf 162,83 Yen je US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit 40 Jahren, wie Daten von LSEG zeigen. Greift die jpanische Notenbank erneut ein? Bereits im April und Mai hatte Japan mit einem Rekordvolumen von 11,7 Billionen Yen (73,5 Milliarden US-Dollar) die eigene Währung gestützt. Solange die US-Zinsen deutlich höher liegen …
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