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Die Ethereum Foundation hat gerade 54 Stellen gestrichen und ihr Budget um 40 Prozent gekürzt. Die Ethereum Prognose geriet mit diesem Umbau unter Druck, denn ETH fiel 67 Prozent unter sein Hoch vom August 2025 und notiert nun nahe 1.575 Dollar. Der 14-Tage-RSI liegt bei etwa 29 und signalisiert einen überverkauften Markt, während die erste Unterstützung bei rund 1.500 Dollar verläuft. Doch was bedeutet dieser tiefgreifende Umbau für den weiteren Weg, und ist der Boden bei 1.500 Dollar bereits gefunden? Dieser Artikel ordnet die aktuelle Ethereum Prognose ein, erklärt die entscheidenden Kursmarken und zeigt, welche Ziele führende Analysehäuser nennen. Ich schaue mir an, warum selbst optimistische Szenarien Jahre der Geduld verlangen, plus eine Entwicklung, die parallel dazu an Fahrt gewinnt.

Was die Ethereum Prognose nach der Umstrukturierung der Foundation zeigt

Die Ethereum Foundation strich am 23. Juni 54 Stellen, rund 20 Prozent ihrer Belegschaft, und bestätigte eine Budgetkürzung von 40 Prozent im Rahmen einer Verschiebung hin zu einem Stiftungsmodell. Mehrere Führungskräfte haben die Organisation seit Januar verlassen, darunter beide Co-Direktoren. ETH steht derzeit bei rund 1.575 Dollar, was 67 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.950 Dollar liegt, wie die Analyse von CoinDCX zeigt. Das Wochenminus fällt mit etwa fünf Prozent milder aus als bei Bitcoin.

Der 14-Tage-RSI bei etwa 29 deutet auf überverkaufte Bedingungen hin, die erste Unterstützung liegt bei 1.512 Dollar und darunter bei 1.450 Dollar. Für eine Erholung muss ETH den gleitenden Durchschnitt bei 1.708 Dollar zurückerobern. Changelly nennt ein Nahziel von rund 1.625 Dollar für den Monatsabschluss. Standard Chartered sieht ETH bis zum Ende des Jahrzehnts bei 10.000 Dollar, was von 1.575 Dollar aus jedoch nur das Sechsfache über mehrere Jahre bedeutet. Die Prognose bleibt damit zweigeteilt.

Für Anleger stellt sich die zentrale Frage, ob ein Einstieg zum aktuellen Kurs noch genügend Potenzial bietet, wenn selbst freundliche Szenarien Jahre der Geduld verlangen. Genau dieser lange Zeithorizont lenkt die Aufmerksamkeit auf frühe Projekte, die heute einen deutlich höheren Hebel in Aussicht stellen. Während etablierte Netzwerke auf ihre Katalysatoren warten, zieht ein laufender Vorverkauf gerade jetzt Kapital an, das nach dem größtmöglichen Abstand zwischen Einstieg und Ziel sucht.

Pepeto als Gegenpol zur verhaltenen Ethereum Prognose

Die Geschichte hinter dieser verhaltenen Prognose zeigt ein Projekt, das seinen dramatischsten Umbau durchläuft, während sein Token nahe den Jahrestiefs handelt. Pepeto steht am entgegengesetzten Ende dieses Bildes und baut eine Börse auf, an der Anleger handeln, Ketten verbinden und Verträge prüfen, ohne die Gebühren zu zahlen, die andernorts die Rendite aufzehren.

Pepeto betreibt eine vollständige Börseninfrastruktur mit einer kettenübergreifenden Brücke, die Token ohne Kosten zwischen Netzwerken bewegt, sowie einen Risikoprüfer, der jeden Vertrag auf Gefahren abklopft, bevor Kapital hineinfließt. So erhalten Anleger Werkzeuge, die ihr Geld schützen, bevor der Token öffentliche Märkte erreicht. Der Vorverkaufspreis liegt derzeit bei 0,0000001871 Dollar, und mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits zusammengekommen.

Die Brücke verbindet bereits Ketten und der Risikoprüfer kontrolliert schon heute Verträge, beides ist aktiv, während andere Vorverkäufe noch über geplante Funktionen schreiben. Dieselbe Menge von 420 Billionen Token wie beim ursprünglichen Pepe steckt hinter Pepeto, gebaut vom selben Kopf, der damals zusah, wie Pepe ganz ohne Werkzeuge auf 3,5 Milliarden Dollar stieg. Für Sicherheit sorgt dabei SolidProof, die den kompletten Programmcode noch vor dem Start des Vorverkaufs überprüft und die Verträge freigegeben hat, sodass Anleger ihr Kapital in geprüftem Code wissen.

Analysten projizieren nach der Listung Gewinne zwischen 100x und 300x, gestützt auf die frühere Entwicklung von Pepe aus einer ähnlichen Menge. Ob diese Einschätzungen aufgehen, bleibt abzuwarten. Die Vorverkaufsphase ist keine kurzfristige Aktion, sondern ein Fenster, in dem jede Wallet zum selben Preis wie die größten Käufer einsteigt, und die nahende Notierung versiegelt dieses Fenster dauerhaft. Sobald der Handel an der Börse startet, ist dieser Preis endgültig Geschichte.

Fazit zur Ethereum Prognose, begrenztes Potenzial trifft auf frühe Chance

Der Umbau der Ethereum Foundation hat gezeigt, dass selbst die etabliertesten Projekte Phasen durchlaufen, in denen das Team schrumpft und der Token folgt. Ethereum trägt echte Technologie und eine große Entwicklergemeinde, die kein Vorverkauf auf Protokollebene erreicht. Doch die Ethereum Prognose bietet von 1.575 Dollar aus im besten Fall das Sechsfache bis zum Ziel des Jahrzehnts, und das setzt Jahre weiterer Veränderung voraus. Jeder Zyklus bringt Wallets hervor, die während der Angst eingestiegen sind. Wer zögert, riskiert, dass sich dieses Fenster mit dem Börsenstart unwiderruflich schließt.

Wer den Vorverkauf vor der Notierung prüfen möchte, findet die Einzelheiten direkt beim Projekt. Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen.

Häufige Fragen zur Ethereum Prognose

Was bedeutet der Umbau der Foundation für die Ethereum Prognose?

Der Stellenabbau von 20 Prozent und die Budgetkürzung von 40 Prozent verstärken den Druck auf die Ethereum Prognose, während ETH rund 67 Prozent unter seinem Hoch von 4.950 Dollar aus dem August 2025 notiert.

Wie lange nimmt der Pepeto-Vorverkauf noch neue Wallets auf?

Der aktuelle Preis gilt nur bis zur Notierung an einer großen Börse. Auf der offiziellen Pepeto-Website ist zu sehen, dass der Vorverkauf noch läuft, doch die Listung beendet den Einstieg zum jetzigen Kurs.