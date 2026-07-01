Die Robinhood-Aktie notiert wieder stabil über der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar. Die Erholung ist in den letzten Wochen in eine neue Rallybewegung übergegangen, der Kurs befindet sich wieder auf dem Weg in Richtung Allzeithoch - auch dank dem Einsatz von KI.• Robinhood notiert wieder stabil über 100 US-Dollar und könnte bald ein neues Mehrmonatshoch erreichen.• Jefferies erwartet, dass KI-Agenten bei Robinhood, Coinbase und Etoro Handelsvolumen und Trading-Geschwindigkeit deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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