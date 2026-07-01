Azalea Vision ist das einzige belgische Unternehmen, das in der jüngsten EIC Accelerator-Förderrunde ausgewählt wurde.

Bis zu 7,5 Millionen Euro Mischfinanzierung: ein nicht verwässernder Zuschuss in Höhe von 2,5 Millionen Euro plus eine geplante Kapitalbeteiligung des EIC Fund in Höhe von 5 Millionen Euro.

Die Förderung hilft Azalea bei der Weiterentwicklung seiner Plattform für intelligente Kontaktlinsen von der technischen Validierung bis zur klinischen Phase.

Die Auswahl bedeutet eine unabhängige Anerkennung der Technologie, der klinischen Strategie und des kommerziellen Potenzials von Azalea Vision.

Azalea Vision, ein belgisches Healthtech-Unternehmen, das die erste intelligente Kontaktlinse in medizinischer Qualität entwickelt, gab heute bekannt, dass es für den European Innovation Council (EIC) Accelerator ausgewählt wurde, das Flaggschiffprogramm der Europäischen Union für bahnbrechende, neue Märkte schaffende Deep-Tech-Innovationen. Azalea ist das einzige belgische Unternehmen, das in dieser Runde ausgewählt wurde, und wird bis zu 7,5 Millionen Euro erhalten, einschließlich eines nicht verwässernden Förderzuschusses in Höhe von 2,5 Millionen Euro und einer geplanten Kapitalbeteiligung des EIC Fund in Höhe von 5 Millionen Euro, um die Entwicklung seiner Plattform für intelligente Kontaktlinsen in medizinischer Qualität bis in die klinische Phase voranzutreiben.

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Azalea Vision Co-founder and CTO Andrés Vásquez Quintero undergoing an on-eye evaluation of the ALMA smart contact lens.

Doch der Award bedeutet weit mehr als nur eine finanzielle Förderung: Er ist eine wichtige externe Anerkennung der Technologie und der langfristigen Vision von Azalea. Die auf der proprietären Plattform für intelligente Kontaktlinsen basierende Smart-Lens von Azalea wurde entwickelt, um die Lebensqualität von Millionen von Menschen zu verbessern, die mit Hornhautunregelmäßigkeiten, Aberrationen höherer Ordnung und Presbyopie leben. Dasselbe Gerät eröffnet auch Möglichkeiten für eine Biosensor-Plattform, mit der sich eine breite Palette von Biomarkern in Tränen, einer der reinsten Körperflüssigkeiten, messen lässt. Die Anerkennung durch den EIC zeichnet diese Technologie als eine der vielversprechendsten Entwicklungen im Bereich der Medizinprodukte aus, die derzeit in Europa entstehen.

Europas selektivste Innovationsförderung

Der EIC Accelerator, Teil des EU-Programms Horizon Europe, unterstützt Start-ups, die als besonders vielversprechend für die Schaffung neuer oder die Disruption bestehender globaler Märkte eingeschätzt werden; weniger als 5 der Bewerber bestehen bei der Bewertung durch Experten und die Jury.

Da der EIC Fund neben dem Förderzuschuss auch Eigenkapital investiert, zeugt die Auswahl von echtem Vertrauen in die Technologie, die Vision und den Markt eines Unternehmens und mindert das Risiko für private Mitinvestoren. Azalea Vision rangierte unter den Bewerbern seiner Kohorte mit den höchsten Punktzahlen und wird umgehend mit dem geförderten Programm beginnen.

Die Förderung ist für die bevorstehende klinische Arbeit sowie für die letzten technischen Schritte vorgesehen, die erforderlich sind, um die Plattform Patienten zugänglich zu machen. Die Kernfunktionalität der Plattform ist bereits etabliert, die technische Validierung steht kurz vor dem Abschluss und die EIC-Förderung wird den Übergang von einer erprobten Technologie zu einem zertifizierten Medizinprodukt beschleunigen.

"Es handelt sich hierbei um eines der weltweit anspruchsvollsten Förderprogramme, daher ist dieser Erfolg eine Bestätigung für alles, was wir bisher aufgebaut haben unsere Technologie, unsere Vision und die Größe des Marktes, den wir erschließen können", so Andrés Vasquez Quintero, Mitbegründer und Chief Technology Officer von Azalea Vision. "Unsere technische Validierung ist nahezu abgeschlossen, die Kernplattform funktioniert. Mit dieser Förderung verfügen wir nun über die Ressourcen, um dies auch klinisch nachzuweisen, und zwar von Europa aus. Das wollen wir zügig umsetzen."

Nachdem die EIC-Unterstützung nun gesichert ist, nimmt Azalea Vision Gespräche mit strategischen und finanziellen Investoren in ganz Europa und den Vereinigten Staaten auf, die gemeinsam mit dem EIC Fund an der bevorstehenden Finanzierungsrunde des Unternehmens teilnehmen könnten. Das Unternehmen versteht die Förderung nicht nur als Starthilfe für die klinische Umsetzung, sondern auch als klares Signal an internationale Kapitalgeber, dass in Europa ein in seiner Kategorie wegweisendes Medizintechnikunternehmen entsteht.

Über Azalea Vision

Azalea Vision ist ein belgisches Healthtech-Unternehmen, das die erste Plattform für intelligente Linsen in medizinischer Qualität entwickelt, die in Echtzeit Daten erfassen, sich anpassen und vernetzen können. Das in die Linse integrierte System vereint adaptive Optik, spezielle Mikroelektronik, Flüssigkristalltechnologie und Konnektivität, um Fehlsichtigkeiten zu behandeln und eine Gesundheitsüberwachung anhand der Tränenflüssigkeit zu ermöglichen. Azalea Vision wurde 2021 als Spin-off von imec und der Universität Gent gegründet und treibt die Entwicklung der Technologie für intelligente Linsen für die klinische Anwendung voran.

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