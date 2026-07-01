3,4-Milliarden-Dollar-Joint-Venture zwischen Suzano und Kimberly-Clark nimmt eigenständigen Betrieb auf und gibt wichtige Unternehmensdetails bekannt

Mit dem Start wird Arbex zu einem der weltweit größten Unternehmen im Bereich Tissue- und Hygieneprodukte. Das Unternehmen ist in mehr als 70 Märkten auf fünf Kontinenten tätig, hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und unterhält einen operativen Standort in London.

Das Unternehmen wird führende globale und regionale Marken wie Kleenex, Scott, Cottonelle, Andrex und Viva herstellen und verkaufen und betreibt 22 Produktionsstätten in 14 Ländern.

Ehab Abou-Oaf, vormals President, International Family Care Professional, Kimberly-Clark, wird als CEO zu Arbex wechseln. In dieser Rolle wird er von Großbritannien aus tätig sein, ebenso wie der Großteil des globalen Führungsteams.

Arbex, ein neuer weltweit führender Anbieter von Tissue- und Hygieneprodukten, nimmt heute den Betrieb als eigenständiges Unternehmen auf und stellt Einzelheiten zu seiner Marke, seinem Führungsteam und seiner Unternehmensstruktur vor. Angekündigt wurde das neue Unternehmen im Juni 2025 als Joint Venture im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar zwischen Suzano (NYSE: SUZ), dem weltweit größten Zellstofflieferanten, und der Kimberly-Clark Corporation (NASDAQ: KMB), einem weltweit führenden Anbieter von Konsumgütern und Körperpflegeprodukten. Es wird Konsum- und Gewerbeartikel herstellen, vermarkten und in mehr als 70 Märkten auf fünf Kontinenten vertreiben.

Arbex hat die Vermögenswerte übernommen, die zuvor vom Geschäftsbereich International Family Care Professional (IFP) von Kimberly-Clark verwaltet wurden. Dazu gehören 22 Produktionsstandorte in 14 Ländern sowie ein Portfolio von mehr als 40 regionalen Marken wie Andrex, Hakle und Scottex. Das Unternehmen verfügt zudem über eine langfristige Lizenz zur Nutzung der globalen Marken von Kimberly-Clark, darunter Kleenex, Cottonelle, Scott, WypAll, Viva und Kimberly-Clark Professional.

Ehab Abou-Oaf, bisher President des IFP-Geschäftsbereichs von Kimberly-Clark, wird mit sofortiger Wirkung Chief Executive Officer von Arbex und überwiegend in London tätig sein, ebenso wie der Großteil des globalen Führungsteams. Luís Bueno, bisher Executive Vice President des Konsumgütergeschäfts von Suzano, wird Chief Operating Officer. Oscar Mousinho, ein langjähriger Mitarbeiter von Kimberly-Clark, der zuletzt als Global CFO des Geschäftsbereichs Pet Nutrition bei Mars Verantwortung trug, wird neuer Chief Financial Officer. Walter Schalka, der mehr als ein Jahrzehnt lang CEO von Suzano war, bevor er 2024 von seinem Amt zurücktrat, wird dem Board of Directors von Arbex vorsitzen.

Ehab Abou-Oaf, CEO bei Arbex, kommentiert:

"Dieses neue Unternehmen verfügt über eine lange Tradition, ein Portfolio bewährter Marken und eine überzeugende Zukunftsvision. Unsere Muttergesellschaften haben uns ein solides Fundament und eine führende Marktposition verschafft. In einem immer dynamischeren und schnelllebigen globalen Umfeld startet Arbex aus einer Position der Stärke in eine neue Phase, und wir sind überzeugt, dass wir die Zukunft der Tissue- und Hygienebranche mitgestalten können.

Unsere Priorität ist es, einen nahtlosen Übergang für unsere Mitarbeiter, Kunden und Verbraucher rund um den Globus sicherzustellen. Unser Team wird sich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, unser Geschäft weiter auszubauen, das Vertrauen von Hunderten Millionen Haushalten weltweit, die unsere Produkte täglich nutzen, auch weiterhin zu rechtfertigen und sich auch künftig für Qualität, Nachhaltigkeit und einen hohen Mehrwert einzusetzen."

Luís Renato Bueno, Chief Operating Officer bei Arbex, betont:

"Arbex führt hochkarätige Talente mit Marken zusammen, die bereits in mehr als 70 Ländern weltweit bedeutende Marktanteile halten. Vom ersten Tag an werden wir ein erfolgreiches globales Unternehmen sein. Das schafft eine spannende Ausgangsbasis für beschleunigtes Wachstum und die Chance, auf dieser Dynamik weiter aufzubauen.

Wir vereinen das Beste aus Suzanos industrieller und betrieblicher Expertise mit den herausragenden internationalen Marketing- und Markenkompetenzen von Kimberly-Clark und verbinden diese durch gemeinsame Grundwerte wie Innovation und Nachhaltigkeit. Mit der klaren Ausrichtung auf Tissue- und Hygieneprodukte verfügt Arbex über kommerzielle und technische Kompetenzen sowie die erforderliche Innovationskraft, um Umsatz und Ergebnis zu verbessern und uns auf dem Weg zum unangefochtenen Weltmarktführer in unserer Branche voranzubringen."

HINWEISE AN DIE REDAKTION

Über Arbex

Arbex ist ein weltweit führender Anbieter von Tissue- und Hygieneprodukten, dem einige der weltweit vertrauenswürdigsten Verbrauchermarken gehören. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Produkten für den privaten und gewerblichen Gebrauch, die in mehr als 70 Ländern vertrieben werden, darunter Kleenex, Scott, Cottonelle, WypAll, Andrex und Viva.

Arbex ist ein Joint Venture zwischen Suzano, dem weltweit größten Zellstofflieferanten, und Kimberly-Clark, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Verbraucherprodukte und Körperpflege. Mit 22 Produktionsstätten in 14 Ländern auf fünf Kontinenten verbindet das Unternehmen regionale Marktkenntnisse mit globaler Reichweite und Fachkompetenz.

Mehr dazu unter arbex.com.

Die neu ernannten Mitglieder des Führungsteams von Arbex sind:

Ehab Abu-Oaf, Chief Executive Officer (vormals President, International Family Care Professional, Kimberly-Clark)

Luís Renato Bueno, Chief Operating Officer (vormals Executive Vice President, Consumer Goods, Suzano)

Oscar Mousinho, Chief Financial Officer (vormals Global Chief Financial Officer, Pet Nutrition, Mars)

Caroline Carpenedo, Chief People, Sustainability, Communications and Corporate Brand Officer (vormals Executive Vice President, People and Management, Safety, Suzano)

Chris Burniston, Chief Legal Counsel (vormals Vice President and General Counsel, International Family Care Professional, Kimberly-Clark)

Andrew Behles, Chief of Strategy and Transformation Officer (vormals Senior Director, FP&A and Strategy, Chief of Staff, International Family Care Professional, Kimberly-Clark)

Fiona Emmett, Chief Growth Officer (vormals Vice President, International Family Care Professional Growth, Kimberly-Clark)

Pablo Cadaval, Chief Technology Officer, Supply Chain and R&D (vormals R&D Director, Head of R&D, Suzano)

Dan Howell, President, Europe (vormals Managing Director and Vice President, UK and Ireland, International Family Care Professional, Kimberly-Clark)

Rez Hassan, President, Asia, (vormals Managing Director und Vice President Asia, International Family Care Professional, Kimberly-Clark)

Marina Negrisoli, President, Latin America (vormals Joint Venture Integration Office Director, Suzano)

Mark Taylor, President, UK and Ireland (vormals Commercial Director UK and Ireland, International Family Care Professional, Kimberly-Clark)

Über Suzano

Suzano ist der weltweit größte Zellstofflieferant, ein bedeutender Papier- und Verpackungshersteller in Nord- und Südamerika sowie einer der größten Arbeitgeber Brasiliens.

Angetrieben von einem starken Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation produziert Suzano nachhaltig angebaute Rohstoffe, die in mehr als 100 Länder weltweit exportiert werden. Aus diesen Rohstoffen werden Alltagsprodukte hergestellt, die von mehr als zwei Milliarden Menschen genutzt werden, darunter Toilettenpapier und Taschentücher, Verpackungen, Druck- und Schreibpapier, Körperpflegeprodukte sowie Textilien.

Suzano wurde vor über 100 Jahren in Brasilien gegründet und ist heute in Lateinamerika, Nordamerika, Europa und Asien tätig. Die Aktien des Unternehmens sind an der B3 in São Paulo (SUZB3) und an der New Yorker Börse (SUZ) notiert.

Weitere Informationen unter: suzano.com.br/en

Über Kimberly-Clark

Kimberly-Clark (NASDAQ: KMB) und seine beliebten Marken sind aus dem Alltag der Menschen in mehr als 175 Ländern und Märkten nicht mehr wegzudenken. Mit seinem Markenportfolio, zu dem Huggies, Kleenex, Scott, Kotex, Cottonelle, Poise, Depend, Pull-Ups, Goodnites, Intimus, Plenitud, Sweety, Softex, Viva und WypAll gehören, belegt das Unternehmen in rund 70 Ländern Marktanteilspositionen auf Platz 1 oder 2. Der Anspruch des Unternehmens: "Better Care for a Better World". Das Unternehmen setzt auf nachhaltige Praktiken, die dazu beitragen sollen, einen gesunden Planeten zu fördern, starke Gemeinschaften aufzubauen und den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern. Aktuelle Nachrichten und weitere Informationen über die mehr als 150-jährige Innovationsgeschichte des Unternehmens sind erhältlich auf der Website von Kimberly-Clark.

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